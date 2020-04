Januzaj hoopt op bekerfinale mét supporters: “We wilden graag spelen, maar niet zonder fans” NVE

12 april 2020

16u29

Bron: Real Sociedad 0 Copa del Rey Normaal gezien stond volgende week zaterdag de finale van de Copa del Rey op het programma. De Spaanse bekerfinale zou een Baskisch onderonsje worden tussen het Real Sociedad van Adnan Januzaj en Athletic Bilbao, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Een finale zonder fans, dat ziet onze landgenoot niet zitten: “We willen graag spelen, maar niet zonder fans.”

Sociedad schakelde onder meer Real Madrid uit om de bekerfinale te halen, terwijl Bilbao de scalp van Barcelona wist te nemen. Voor Real Sociedad zou het nog maar de tweede eindzege kunnen zijn in de Copa, Bilbao daarentegen heeft de trofee al 23 keer mee naar huis genomen.

Op de clubwebsite blikt Adnan Januzaj terug op de eerste wedstrijd uit de bekercampagne, die Sociedad makkelijk met 0-8 won van Becerril. Onze landgenoot hoopte samen met zijn ploegmaats dat de competitie niet werd stilgelegd, maar heeft er wel alle begrip voor. “We wilden verder spelen omdat we een zeer goede vorm te pakken hadden, en ik denk niet dat dat veranderd zou zijn. Maar de prioriteit is gezondheid, want zonder dat kun je niets doen.”

Er werd nog geen nieuwe datum vastgelegd voor de finale, maar de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, liet weten dat ze een finale achter gesloten deuren proberen te vermijden.

Januzaj kijkt al uit naar de bekerfinale, mét supporters: “We wilden ook graag spelen, maar niet zonder fans. Als we moeten wachten tot volgend seizoen, dan wachten we. Het is erg belangrijk om de fans bij deze wedstrijd te hebben.” De flankaanvaller kwam dit seizoen 22 keer in actie, waarin hij zes keer tot scoren kwam en vier assists uitdeelde. Vier van die zes doelpunten maakte hij in de bekercampagne, waaronder een hattrick in die eerste wedstrijd tegen Becerril.

