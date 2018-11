Invaller Dembélé behoedt Barça in slotfase voor nederlaag, Sevilla kan zondag alleen leider worden LPB

24 november 2018

22u35 1 Atlético Madrid ATL ATL 1 einde 1 BAR BAR Barcelona

Geen winnaar in de Spaanse topper in Wanda Metropolitano. Atletico Madrid rekende zich een kwartier voor tijd rijk toen Diego Costa eindelijk nog eens de weg naar de netten vond. Een zege en de leidersplaats in ‘La Liga’ lagen voor het grijpen, tot de veelbesproken Ousmane Dembélé in minuut 90 de thuisfans deed verstommen. De Fransman vond het gaatje door de benen van Oblak, dDe geniale assist kwam van de voet van een (tot dan) bleke Lionel Messi. Eén-één na een ontgoochelende kraker waarin doelgevaar bijzonder schaars was. FC Sevilla kan morgen de lachende derde worden. Als de Andalusiërs op eigen veld de maat nemen van Real Valladolid, bezetten ze zondagavond in hun eentje de leiderstroon.

