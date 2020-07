In oktober werd Courtois nog weggehoond en lag Zidane bijna buiten, maar toch pakt Real titel: een reconstructie ODBS

16 juli 2020

23u02 6 La Liga De 34ste landstitel van Real Madrid mag gerust een half mirakel heten. En dat heeft eens niets met corona te maken. Want makkelijk ging het zelden voor ‘Los Blancos’, dit seizoen. Recordaankoop Eden Hazard speelde amper 1.0 86 minuten. Na de draw tegen Club Brugge kreeg Courtois weer alle zonden Israëls over zich heen en enkele weken later stond Florentino Pérez klaar om Zidane te vervangen door Mourinho. ‘Only in Madrid’. Reconstructie van een bewogen seizoen.



13 juni 2019. Hala Eden!

De blijde intrede van Eden Hazard wordt in het Santiago Bernabéu gevolgd door 50.000 toeschouwers. Een kusje op het embleem van Real volstond om duizenden harten sneller te doen slaan. Het maagdelijke wit ruilde hij vooraf en nadien voor een strak grijs maatpak met wit overhemd. “Het is een kinderdroom die in vervulling gaat”, glimlachte Hazard op de persconferentie. Mama Carine en papa Thierry trots op de eerste rij. Ook broers Thorgan, Kylian en Ethan waren erbij op de grote dag van hun grote broer. Vrouw en kinderen waren de grote afwezigen, want “de kinderen moeten naar school”.

27 juli 2019. 3-7 onderuit tegen Atlético in Manhattan, Courtois uitgejouwd

0-6 voor Atlético Madrid na vijftig minuten, 3-7 op affluiten. ‘Atléti’ had er een stuk of 15 kunnen maken. ‘Humilliación histórica’, kopte de huiskrant MARCA. Kopjes naar beneden bij Eden Hazard en Thibaut Courtois. Hazard werd voor rust in de schaduw gespeeld door het 19-jarige supertalent van Atletico Madrid, Joao Félix, MVP van deze ‘derby’. En – je moest het gezien hebben om te geloven – Courtois werd door het MetLife Stadium vol met Latino’s luidkeels uitgejouwd, ten faveure van Costa Ricaan Keylor Navas. Thibaut voorkwam véél erger en trof geen schuld bij de tegentreffers. Hij bleef aan de rust binnen. Eden vertoefde in niemandsland.

De Spaanse pers haalt de messen boven - dan al. Met individuele spelersbeoordelingen in een oefenmatch zowaar. De teneur over Courtois: “twee goeie reddingen, maar 5 goals in 45 minuten is toch een zonde voor een zelfverklaarde nummer een”. Over Hazard: “Moet zich afvragen of hij wel de juiste keuze maakte. Nauwelijks aan de bal. Lijkt nog niet fit.”

25 september 2019. Zonder overtuiging op kop dankzij Courtois

Het voetbal ziet er geregeld niet uit. Real is al te dikwijls een onsamenhangend zootje dat louter rekent op de klasse van zijn vedetten. Maar kijk, met ook FC Barcelona dat alles behalve overtuigt, staat Real Madrid na zeges in Sevilla en thuis tegen Osasuna eind september plots op kop. Met dank aan Courtois, quasi de enige regelmatige factor in het elftal. Na het debacle in New York, keren de Madrileense huiskranten al snel hun kar. “Hij begint te lijken op de beste keeper te wereld.”

1 oktober 2019. Courtois wéér onder vuur na draw tegen Club

Een kansloze 3-0-nederlaag bij PSG wordt in de Champions League opgevolgd door een 2-2 tegen Club Brugge. Na 45 minuten staat het 0-2 en blijft Courtois in de kleedkamers ten voordele van Aréola. Opnieuw is zowaar Courtois kop van Jut in de pers en is de keeperskwestie actueel, nadat Courtois even daarvoor Navas naar PSG zag vertrekken. AS wijdt zomaar even vijf volle pagina’s aan onze nationale doelman. “Courtois, dit is het niet!” De Madrileense krant haalde er cijfers bij om de slechte beurt van Courtois te staven. Gemiddeld slikt de Limburger 0,66 goals per match bij de Rode Duivels. Ook bij Atlético (0,81) en Chelsea (0,99) bleef de doelman onder het gemiddelde van één tegengoal per wedstrijd. Voor Real zijn het er 1,37 per 90 minuten. Het contrast is duidelijk.

22 oktober 2019. De ommekeer in Istanbul

Real Madrid redt zijn hachje op het kampioenenbal in Galatasaray (0-1). En ook dat van Zidane. Want na het verlies in Mallorca, misschien wel Reals dieptepunt van het seizoen, lijkt Zizou ‘dead man walking’ en polst Pérez naar Mourinho als zijn vervanger. Op de persconferentie daags voor de wedstrijd stelde aanvoerder Sergio Ramos zich evenwel brutaal op tegenover de bestuurstop. Vierentwintig uur later stond een nieuw Real Madrid op. Conditioneel stilaan helemaal top, na moeilijke maanden waarin het geregeld een zootje was. ‘De Koninklijke’ voetbalde – voor het eerst in máánden – met grinta en won (0-1). Uitblinker dié avond in Istanbul: Thibaut Courtois. Voor hem, voor Zidane, en voor Real Madrid startte een nieuw seizoen.

26 november 2019. Merde Meunier!

In de thuismatch tegen PSG tankt vertrouwen. Gedurende een kwartier het beste voetbal in anderhalfjaar. Tiki-taka. Een spelletje van kat en muis. Met Hazard in een hoofdrol. Niet álles lukte, maar af en toe was het Monsieur Hazard. Nu eens vanuit stilstand, dan weer met een verschroeiende demarrage. Het leverde hem meer dan één keer een open doekje op van de socio’s. Bernabéu houdt stilaan van Hazard, nadat hij met overgewicht aan de voorbereiding was gestart en ook een kleine spierblessure hem parten speelde.

Waarna het onfortuinlijke moment kwam van Hazard. Kwalijk aangetrapt door Meunier. Zo’n venijnig tikje tegen de enkel bij het wegdraaien van Eden. Op de televisiebeelden zag je die enkel een vieze beweging maken. Een bartsje in de enkel. Een opdoffer voor Hazard en Real Madrid, dat als elftal de laatste weken steeds meer leunt op de acties van onze landgenoot.

18 december 2019. Real morele overwinnaar in Barcelona

De eerste Clásico werd omwille van veiligheidsredenen pas eind december gespeeld. Een teleurstellende partij (0-0), met Real dat won op punten. In het boksen had de umpire de arm van Zidane omhoog gestoken. In de stand wijken Real en FC Barcelona maandenlang amper een duimbreedte van elkaar.

12 januari 2020. Real wint Supercup in Jeddah

In Saoedi-Arabië klopt Real eerst Valencia in de halve finale en dan Atlético in de finale van de Spaanse Supercup. Opmerkelijk: Zidane stond aan het hoofd van Real Madrid in negen finales. Drie finales in de Champions League, twee keer in een WK-finale voor clubs, twee keer in de finale van de Europese Supercup, en twee keer in de finale om de Spaanse Supercup. Zizou won ze állemaal. Negen op negen. Zidane coacht geen finales, Zidane wínt finales. En kan weer rekenen op Courtois. Penaltyheld, nadat hij in de beslissende strafchoppenreeks een elfmeter van Partey stopte. Superlatieven worden alweer bovengehaald. ‘Dit was de Courtois-show’. ‘De Muur van Jeddah’. Niemand die zich Keylor Navas nog herinnert.

22 februari 2020. Opnieuw barstje in enkel Hazard

Amper een week nadat hij in thuis tegen Celta Vigo in de chaos van Real zijn comeback maakte (2-2), slaat het noodlot alweer toe voor Eden. In de nederlaag tegen Levante (1-0) een nieuw barstje in de al geteisterde rechterenkel. Vraagtekens achter zijn EK, die enkele maanden later onnodig blijken. De leidersplaats is Real weer kwijt aan FC Messi. In de wetenschap dat Real dikwijls erbarmelijk voetbal brengt zonder Eden, dreigen donkere maanden voor Real. Zeker wanneer de heenmatch in de achtste finales thuis tegen Man City verloren gaat (1-2), nadat De Bruyne vanop de stip Courtois klopte.

1 maart 2020. Zege in de Clásico

Maar dan is er opnieuw de Clásico. Zonder Hazard legt Real de vijand uit Catalonië meer dan verdiend over de knie na goals van Vinicius en Brahim (2-0). Real staat weer op kop en weet dat het in de erg spannende titelrace bij gelijke stand kampioen zal zijn. Baas in de onderlinge duels met Barça. Maar de week erop doen ze alweer haasje-over met de blaugrana door te verliezen bij Betis (2-1). Wisselvalligheid troef. Waarna op 23 maart La Liga in lockdown gaat door de uitbraak van corona. Zestig dagen geen voetbal in Spanje.

16 juli 2020. Het titelfeest tegen Villarreal

Post-corona is Real een defensieve en minimalistische machine. Het voetbal mag dan dikwijls armtierig zijn, gewonnen wordt er telkens. 30 op 30. Ook moeilijke uitmatchen zoals in Sociedad (1-2) worden over de streep getrokken. In Barcelona, dat wel enkele punten op verplaatsing laat liggen, reageren ze hun frustraties af op de videoref. Die keurde onder andere de gelijkmaker van Januzaj af in die match tegen Sociedad waarin Real definitief de leiderspositie pakte. Hazard wordt slechts met opvallend veel mondjesmaat gebracht, die andere Belg is meer dan een rots in de branding. Samen met Benzema en Ramos is Thibaut Courtois de grondlegger van Reals 34ste landstitel.

Maar liefst 18 clean sheets in La Liga. Historisch. in 34 competitieduels slechts 20 tegengoals. Zijn beste seizoen ooit op clubniveau. Zidane: “Ik twijfel niet. Courtois is de beste doelman ter wereld.”

De stats van Real Madrid dit seizoen voor aftrap van de titelmatch tegen Villarreal:



