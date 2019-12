In het rijtje der domste vieringen ooit: spelers van Sociedad te enthousiast na 2-2 tegen FC Barcelona ODBS

14 december 2019

20u36

Bron: Eleven Sports 0

Opmerkelijke beelden uit het Estadio Anoeta in het Baskenland. Nacho Monreal en Mikel Oyarzabal, die beiden een belangrijke voet hadden in de tweede goal van Real Sociedad tegen FC Barcelona, veerden met de borst hoog tegen elkaar op. Alleen om ook met de hoofden tegen elkaar te clashen. De goal, die knap ingeluid werd door de ingevallen Adnan Januzaj, betekende de 2-2 en was meteen ook de eindstand van een bewogen partij. Beide spelers moesten na de botsing voor verzorging naar de kant en vooral linksachter Monreal, ex-speler van Arsenal, moest aan onder andere de lip opgelapt worden. Oyarzabal had in de eerste helft dankzij een penalty Sociedad op voorsprong getrapt, waarna Barça toesloeg via Griezmann en Suárez.

