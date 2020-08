IN BEELD. Barça-fans komen samen aan Camp Nou en eisen ontslag voorzitter Bartomeu

La Liga

Het nieuws over de beslissing van Lionel Messi (33) sloeg in als een bom bij de Barça-aanhang. Hún topspeler heeft aangegeven de club te willen verlaten. Het is de schuld van voorzitter Josep Maria Bartomeu, oordelen ze. Met enkele honderden kwamen ze samen aan Camp Nou om het ontslag van Bartomeu te eisen en hun ongenoegen te uiten.