Iets is niet helemaal juist: Eden Hazard is fit, toch haalt hij alweer selectie niet Stephan Keygnaert

08 februari 2020

17u06 0 La Liga Wat is er met Hazard? Eden traint en toch speelt hij niet: fit maar niet wedstrijdfit

Tik tik tik tak. Morgen (Osasuna-Real Madrid, 16u, live op Eleven Sports) is dag 75 (!) van ‘De Koninklijke’ zonder Eden Hazard. 75 dagen sinds Thomas Meunier zijn maatje vrijwillig aantikte en onvrijwillig zorgde voor een barst in het kapsel van de rechterenkel.

Hazard traint inmiddels met de groep sinds vórige week donderdag. En toch haalde hij sindsdien de selectie niet tegen Atlético Madrid en Real Sociedad en evenmin dit weekend tegen Osasuna. Iets is niet helemaal juist.

‘Poco a poco está mejor’, herhaalt Zinédine op de persconferenties. ‘Beetje per beetje.’ Meer wil hij niet kwijt. Ook in Spanje geldt de privacywet op de precieze gezondheid van atleten.

“Hazard is fit, maar niet wedstrijdfit”, wordt gefluisterd in de catacomben van Bernabéu. Op de scan is die enkel nochtans helemaal genezen. Maar... Vergelijk het met een longontsteking die weliswaar achter de rug is, en toch hoest u nog een beetje – begrijpt u?

📝 ¡Los 19 convocados para el partido ante el @CAOsasuna!#OsasunaRealMadrid | #RMLiga pic.twitter.com/jwDbm0n3j1 Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

In de club schuift het bestuur ongemakkelijk over de stoel. Real Madrid is miraculeus leider in La Liga, maar het voetbal is abominabel. De bekeruitschakeling tegen Real Sociedad afgelopen donderdag in eigen stadion (1-4 na een uur) was een ‘accident waiting to happen’.

Men wil daarom Hazard – de Galáctico, de recordaankoop – zo snel mogelijk weer op het veld.

Maar speler en trainer houden de boot af. Toen Hazard in 2017 bij Chelsea terugkwam na een breuk aan dezelfde enkel, trainde hij ook eerst twintig dagen vooraleer zich aan een wedstrijd te wagen. Hazard wil het liefst pijnvrij voetballen.

Hijzelf maakt zich in Madrid vooralsnog geen zorgen. Bondscoach Roberto Martínez evenmin. Het komt wel goed. Laat ons hopen.

God save the King.

Maar intussen dreigt het eerste seizoen van Hazard bij Real Madrid helemaal in het water te vallen. Eind deze maand treft ‘De Koninklijke’ in dezelfde week Manchester City (Champions League) en Barcelona (competitie). Na zó een lange inactiviteit kunnen we onmogelijk de beste Hazard verwachten.

Wat zal dat betekenen voor de slaagkansen van de ploeg? Intussen wakkeren de clubkanalen de hoop aan bij de socio’s met foto’s en filmpjes van Hazard op training. Eden is er te zien lachend en dollend. Alleen, hij hoest nog...

Tik tak tik tak.