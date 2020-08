Hun laatste avondmaal in loondienst van Barça? Messi en Suarez samen gespot op restaurant in Barcelona Redactie

Bron: El Chiringuito 0 Primera Division Het zijn vreemde dagen in Barcelona. Eerder werd al duidelijk dat Luis Suárez (33) niet meer in de plannen past, nu is dus ook Lionel Messi (33) op weg naar de uitgang. Het einde van een topduo, van het dodelijke MSN-trio blijft straks niemand meer over. Messi en Suárez werden gisterenavond gespot bij het verlaten van een luxueus restaurant in Barcelona. Hun laatste avondmaal samen als Barcelona-spelers?

In de Spaanse media is het tegenwoordig moeilijk om nog iets te vinden waar Lionel Messi niet vernoemd wordt. De Spaanse televisiezender ‘MEGA’ heeft in haar sportprogramma ‘El Chiringuito de Jugones’ de jacht op de Argentijn geopend. Met succes, want hij werd gisteren gespot in Barcelona. Messi verliet net de parking van een bekend luxueus restaurant, niet veel later reed ook z’n maatje Luis Suárez naar buiten. Beeld per beeld wordt het allemaal geanalyseerd.

Hun laatste avondmaal als spelers van Barcelona? Zowel Messi als Suárez lijken komend seizoen niet meer in Catalonië te voetballen. De nummer 10 van Barcelona liet per fax weten dat hij wil vertrekken, Suárez kreeg dan weer van nieuwbakken coach Ronald Koeman te horen dat hij niet meer in de plannen past. De Uruguayaan liet wel verstaan dat hij graag bij Barça zou blijven. Ongetwijfeld hét gespreksonderwerp aan tafel. Het is de eerste keer sinds de fax van Messi dat de ‘Vlo’ in het openbaar gezien wordt.

