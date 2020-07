Hoopvol: daags na niet-selectie verschijnt Eden Hazard op training Real Redactiea

03 juli 2020

18u19 0

Goed nieuws. Eden Hazard (29) trainde vandaag opnieuw mee bij Real Madrid. De Rode Duivel zat gisteren niet in de selectie voor het duel tegen Getafe, Eden kon zich in de dagen daarvoor niet 100 procent geven op training. Zo deed hij niet mee aan de explosieve oefening waarbij wordt afgewerkt op doel. Dat ie vandaag toch weer verscheen op het oefenveld, is hoopvol. Hazard heeft de laatste weken te maken met een mentale en fysieke weerbots. Hij wordt in het slopende La Liga-programma hard aangepakt. Zijn enkeloperatie is nog ‘maar’ vier maanden geleden, voorzichtigheid is geboden. Hazard weet van zichzelf ook dat hij momenteel niet top is/kan zijn. Het is afwachten of hij in de selectie zit voor het duel tegen Bilbao van komende zondag.

👊 El equipo prepara el partido de San Mamés.#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/bvTCqUn0Ai Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link