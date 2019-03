Hoogspanning bij Real Madrid: crisisoverleg over toekomst Solari - Ramos tegen voorzitter in kleedkamerrel: “Betaal me en ik ben weg” YP/SK

07 maart 2019

19u24

Bron: AS, Marca 3 Primera Division Volgens de Spaanse sportkrant Marca zitten sinds 18.30u Real-voorzitter Florentino Pérez en sportief directeur José Angel Sanchez samen om een beslissing te nemen over het aanblijven van trainer Santiago Solari. Mogelijk wordt hij in de komende uren ontslagen. Intussen sijpelde het nieuws door van een zware aanvaring in de kleedkamer na de match tegen Ajax tussen Pérez en aanvoerder Sergio Ramos.

Het 1-4-oplawaai tegen Ajax heeft zijn sporen nagelaten in de Spaanse hoofdstad, zoveel is wel zeker. Na afloop zou voorzitter Florentino Pérez zijn spelers hebben opgewacht in de kleedkamer, om hen even de mantel uit te vegen. Zijn preek duurde volgens Spaanse media minutenlang en de spelers kregen een manifest gebrek aan mentaliteit naar hun hoofd geslingerd. Hij zou zelfs het woord “schandalig” in de mond hebben genomen.

Ik heb alles gegeven voor dit embleem, de club en zelfs voor jou Sergio Ramos tegen zijn voorzitter

“Betaal me uit en ik ben weg”

En daar vond Sergio Ramos het welletjes geweest. De aanvoerder, die de wedstrijd miste door schorsing, was ook naar de catacomben afgezakt. Hij verweet op zijn beurt zijn voorzitter dat het bestuur ook niet goed gewerkt had. Zo zou er ook vanuit de spelersgroep zijn aangedrongen op de komst van een nieuwe spits na het vertrek van Cristiano Ronaldo, maar die kwam er dus niet. “Betaal me uit en ik ben weg”, zou de aanvoerder zelfs geroepen hebben in het heetst van de woordenstrijd. “Ik heb alles gegeven voor dit embleem, de club en zelfs voor jou”, richtte hij zich ook nog tot zijn preses. Ramos speelt al sinds 2005 bij Real.

Mourinho?

Nadien zou Pérez nog tot ’s nachts twee uur vergaderd hebben met zijn bestuur en nu is er dus een nieuw topoverleg aan de gang. Gespreksonderwerp nummer één volgens Spaanse media: de terugkeer van José Mourinho (en dus het onmiddellijke ontslag van Santiago Solari). Enig probleem: Mourinho en Ramos zijn óók niet de beste vrienden. Aangezien er woensdagochtend tot geen consensus werd gekomen, werden de gesprekken vandaag verdergezet. Worden nog genoemd als mogelijke vervangers: Zinedine Zidane, Jürgen Klopp (Liverpool), Mauro Pochettino (Tottenham) en Massimiliano Allegri (Juventus). Wordt ongetwijfeld vervolgd…