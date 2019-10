Hommeles in Camp Nou: Piqué en co lijnrecht tegenover directie Barcelona KTH

02 oktober 2019

Ook na twee zeges op rij is de rust niet weergekeerd in Camp Nou. Aanvoerder Gerard Piqué, zeg maar de onofficiële woordvoerder van FC Barcelona, riep op tot eenheid, maar wees tegelijk indirect de directie terecht. Getouwtrek met de spelersmacht als inzet.

In de mixed zone van het Coliseum Alfonso Pérez in Getafe wilde Gerard Piqué zaterdag iets kwijt. “We willen ons niet kwaad maken”, zei hij, op een zachtaardige toon. “Als twee partners zich niet druk willen maken, dan is er geen ruzie. We kennen de club. We kennen de kranten (met hun lijntjes naar de club). We weten zelfs wie de artikels schrijft. We willen ons niet kwaad maken. Het is onze intentie om te presteren op het veld. Ik hoop niet dat iemand een conflict wil oppoken dat er eigenlijk nooit is geweest.”

Alles heeft zijn uitleg. Voetbal is politiek in Spanje. Een week geleden schreef Xavi Bosch, journalist van het plaatselijke ­Mundo Deportivo, die op Twitter nota bene gevolgd wordt door Piqué, een vlammend stuk over de macht van de spelers bij Barça. Een afrekening met een groep die wordt af­geschilderd als machtsgeile zakkenvullers. Met het ene argument al ­geloofwaardiger dan het andere.

Inmenging in transferbeleid

Het hallucinant beeld dat Bosch wil scheppen, begint bij de open trainingen die verdwenen, persconferenties die werden afgeschaft, spelers die alleen nog praten als het hen uitkomt. Maar daarna gaat het verder in op de bemoeienissen van de groep in het beleid. Spelers die eisen dat hun mening wordt gevraagd bij de aanstelling van trainers en technisch directeurs, met vetorecht. Stafleden die worden tegengewerkt als het trainingsregime hen niet aanstaat. De inmenging van de groep in het transferbeleid. Zie het gelobby om Neymar terug te halen.

Een aanval die aankwam bij de opperhoofden in de groep. Sommigen vermoeden dat de directieraad het heeft ingefluisterd om alle verantwoordelijkheid voor de mislukte start af te schuiven op de spelers. De handen verontschuldigend omhoog: ons beleid is het niet geweest. Daarom dat Piqué in Getafe zijn punt wilde maken. Hij pleitte voor eenheid, maar wie oorlog wil, kan oorlog krijgen. De spelers wapenen zich – zouden ze het dan toch te veel voor het zeggen willen hebben?

Overigens heeft de centrale verdediger een goeie relatie met voorzitter Bartomeu. Verwacht wordt dat ze binnenkort een en ander zullen uitklaren. Piqué was niet zolang geleden erg kritisch voor de dubbele en vermoeiende zomertournee, eerst door Japan, vervolgens naar de VS. Omdat commercie primeerde op het sportieve. Een boodschap die leden van de directie niet beviel.

De afgesprongen terugkeer van Neymar ligt enkele spelers naar verluidt ook zwaar. Piqué onthulde deze zomer dat de Braziliaan graag wilde terugkeren. Messi, zijn geblesseerde aanjager, vertelde Sport onlangs dat hij niet zeker was of de club alles uit de kast had gehaald om Neymar binnen te halen. De twee zijn nog altijd uitstekende vrienden.