Hoe ‘SR4' een kwartje verkeerd, maar vooral klassevol is: “Zijn huwelijk is tekenend voor de figuur Sergio Ramos”

La Liga

Het gebeurt niet vaak dat op deze pagina een voetballer prijkt die niét in België speelt, géén Rode Duivel is, of niét Messi of Cristiano heet. Het kan enkel nog als die voetballer speciaal is. U kent hem en u heeft allemaal een mening over hem. Real Madrid-icoon Sergio Ramos (34) is sinds deze week Spaans topschutter all time onder het ras van verdedigers. Vorige woensdag boetseerde-ie zelfs een vrijschop in de winkelhaak. Ziehier de beste verdediger ter wereld?