Hoe Messi zich voor de tweede keer in vijf dagen van zijn kleinste kant liet zien

24 juni 2020

Lionel Messi blaast vandaag 33 kaarsjes uit, maar het had evengoed een verjaardag in mineur kunnen zijn. Zo had Barcelona dinsdagavond laat erg weinig overschot tegen Athletic Bilbao (1-0) en op de koop toe ontsnapte de Vlo zelf aan een rode kaart. Toen Athletic-verdediger Yeray Álvarez net voor hem op de bal was, plantte Messi de noppen vol op de enkel van zijn opponent. Scheidsrechter Jesus Gil hield de kaarten, gelukkig voor Barcelona en Messi, op zak.

Het was al de tweede keer in vijf dagen dat Messi op dergelijke manier het nieuws haalde. Afgelopen vrijdag, in het scoreloos gelijkspel tegen Sevilla, verkocht een heetgebakerde Messi ook al een duw aan Diego Carlos.