Hoe is het om als ‘mindere god’ samen te spelen met Lionel Messi? 6 ervaringsdeskundigen getuigen

01 april 2020

09u30

Bron: Bleacher Report 0 FC Barcelona Andres Iniesta, Pep Guardiola, Ronaldinho,... Haast elke wereldtopper die bij FC Barcelona al samenwerkte met Lionel Messi, is vol lof over de kleine Argentijn. Maar hoe ervaarden ‘mindere goden’ het feit dat ze aan de zijde van de legendarische nummer 10 mochten spelen? Bleacher Report, een Amerikaans nieuwsmedium, brengt zes getuigenissen naar buiten.

Marti Riverola was 20 jaar oud, toen hij in december 2011 debuteerde voor Barcelona in de Champions League-wedstrijd tegen BATE Borisov (4-0). Messi was toen bezig aan zijn meest begenadigde seizoen, waarin hij uiteindelijk in 60 wedstrijden liefst 73 keer scoorde. “Messi was mijn idool en dat is nu nog steeds het geval”, zegt Riverola. “Als je hem de eerste keer ontmoet, denk je: ‘Wow! Ik kan niet geloven dat ik Messi ontmoet.’ Maar vijf minuten later is dat over, je moet kalmeren en met hem trainen. Je moet hem proberen af te stoppen, de bal aan hem geven... Je bent gewoon een van de vele spelers op de training. Je kan je het niet permitteren van te denken: ‘Wow, Messi loopt daar.’”

’Je bent verlegen’, zei Messi. Dan denk je, ‘bedankt’, maar dat is het dan. Je wil niet veel terug zeggen, want het is Messi die tegen je spreekt. Je moet de kalmte bewaren en focussen op de volgende bal Marti Riverola

Hij herinnert zich ook nog hoe de verstandhouding onderling was met de Argentijn. Toen hij een complimentje kreeg groeide hij een meter of twee, maar dat wilde hij niet teveel tonen. “’Je bent verlegen’, zei Messi. Dan denk je, ‘bedankt’, maar dat is het dan. Je wil niet veel terug zeggen, want het is Messi die tegen je spreekt. Je moet de kalmte bewaren en focussen op de volgende bal. Maar op dat vlak is Messi zoals elke andere speler. Wanneer iets niet lukt of je een kans mist, kreeg je dat ook te horen. Hij is ultracompetitief, maar kaffert zijn ploegmaats nooit echt te hard uit. Soms wordt hij wel eens kwaad als hij eens een bal niet krijgt die hij graag had gekregen, maar dat gaat snel over. Hij ziet die bal gewoon zo graag, hij wil hem altijd.”

Ramon Maso mocht in 2006 voor het eerst zijn opwachting maken in de A-ploeg van Barça, op verplaatsing bij Athletic Bilbao. Maso was lid van de befaamde ‘Generacion del 87’ van La Masia, de generatie waarvan ook Lionel Messi, Cesc Fabregas, Pedro en Gerard Pique deel uitmaakten. De centrale verdediger (hieronder op de foto tussen Fabregas en Pedro) herinnert zich vooral nog de trainingen. “De wedstrijdjes tijdens de trainingen waren bij momenten competitiever dan de echte competitiewedstrijden. Ook Messi was altijd erg competitief, hij wilde alles winnen. Wanneer hij de bal had, kon je zien dat hij anders was dan de rest – ook nog anders dan Pique of Cesc. Hij liet alles zo simpel lijken, maar wanneer hij de bal aanraakte stond er altijd iets te gebeuren.”

Messi is recht voor de raap. Hij lijkt introvert, maar eens hij op het voetbalveld verscheen veranderde hij helemaal Ramon Maso

“Messi is recht voor de raap. Hij lijkt introvert, maar eens hij op het voetbalveld verscheen veranderde hij helemaal. Hij heeft altijd de winnersmentaliteit gehad, maar al waar hij aan denkt is voetbal. Hoe hij de beste kon worden. Dat is wat hem op een ander niveau heeft gebracht en waarom hij de laatste tien, twaalf jaar zo superieur is. Hij is onverzadigbaar. Hij blijft maar records breken en evenveel goals maken dan het seizoen ervoor. Hij is een beest.”

Jordi Gomez maakte samen met Lionel Messi zijn debuut, toen Barcelona in november 2003 tegen Porto speelde om het nieuwe stadion van de Portugezen in te huldigen. Barça had toen al onder andere Puyol, Iniesta en Xavi Hernandez in de rangen, maar Gomez vond het vooral opvallend hoe ene Ronaldinho de toen 16-jarige Argentijn onder de vleugels nam. “Toen Messi met de eerste ploeg begon te trainen, zagen de andere spelers meteen dat hij speciaal was. Ze hielpen hem zo goed mogelijk op weg, maar vooral Ronaldinho ontfermde zich over hem. Het was belangrijk voor Messi dat hij de steun genoot van de absolute sterspeler van de ploeg. ’t Was toen al ongelofelijk wat Messi allemaal kom, dus ik weet niet of hij Ronaldinho’s zegen echt zo broodnodig had. Maar het zal hem in elk geval geholpen hebben.”

“Het ding is dat Messi geen onderscheid maakte tussen trainingen en wedstrijden. Hij was zó getalenteerd. Hij deed ongelofelijke dingen in training, ook al zag het er zo simpel uit. Dat is net het moeilijke – het niveau dat je haalt op trainingen, ook halen tijdens wedstrijden. Messi doet dat nu al jaren.”

“Dat Ronaldinho helemaal ontbolsterde, heeft alles veranderd bij Barcelona”, gaat Christian Hidalgo, een middenvelder die in 2006 de eerste keer mocht opdraven bij de Blaugrana, verder. ”Hij zorgde ervoor dat Barça Real Madrid voorbijstak in de hiërarchie. Messi was niet zoals Ronaldinho – geen spectaculaire sombrero’s of retro’s. Messi deed dingen die simpeler leken, maar veel moeilijker waren om uit te voeren. Zijn balcontrole was ongelofelijk. Hij deed bruggetjes, maar zonder dat hij zoals Ronaldinho of andere Brazilianen gekke kunstjes deed met het leer. De reden: hij had de bal altijd onder controle.”

Of hij nu in Camp Nou aan het voetballen was, in de tweede klasse met Barça B of met zijn vrienden op de straat: hij speelde telkens op dezelfde manier Christian Hidalgo

“De ambitie van Messi was duidelijk. Hij eiste de bal altijd maar meer op. Of hij nu in Camp Nou aan het voetballen was, in de tweede klasse met Barça B of met zijn vrienden op de straat: hij speelde telkens op dezelfde manier. Zijn ambitie was niet ongewoon, maar dat gecombineerd met het talent dat hij heeft maakte van hem een ongelofelijke speler.”

Damia Abella maakte zijn eerste optreden voor Barcelona in La Liga in oktober 2004, enkele weken nadat Messi zijn grote debuut had gevierd in de Spaanse competitie. De verdediger herinnert zich nog dat het vrijwel onmogelijk was om Messi af te stoppen. “Toen we samen speelden, opereerde hij nog meer vanop de flank. Hij zocht constant zijn verdediger op, het was zó moeilijk om op hem te verdedigen. In zijn beginjaren probeerden verdedigers hem de bal af te pakken, maar dat was niet verstandig. Daardoor had hij in zijn dribbels toen al een grote impact - zelfs al was hij toen maar 18 of 19 jaar oud. Op dat vlak is hij veranderd: nu komt hij de bal lager oppikken, omdat hij dan extra ruimte voor zich heeft liggen. Hij benut die ook want hij naast een ongelofelijke aangever ook een doelpuntenmachine.”

Sommige middelmatige spelers vinden meteen hun draai omdat ze Messi’s rol in de ploeg begrijpen, terwijl sterspelers vaak niet meer hun niveau halen. Zlatan Ibrahimovic is daar een voorbeeld van Damia Abella

“Messi intimideert soms ploegmaats”, zegt Damia ook. “Sommige spelers zijn niet geschikt om voor Barcelona te spelen, ze slagen er niet in zich aan te passen aan zo’n grote speler tijdens de wedstrijden. Ze weten dat Messi naar doel holt om kansen af te dwingen en ze af te maken, dus willen ze de bal aan hem afgeven. Niet omdat dat moet, wel omdat hij zoals een magneet alle ballen naar zich toe zuigt.”

“Ook sommige sterspelers kunnen hierover meespreken. Sommige middelmatige spelers vinden meteen hun draai omdat ze Messi’s rol in de ploeg begrijpen, terwijl sterspelers vaak niet meer hun niveau halen. Zlatan Ibrahimovic is daar een voorbeeld van. David Villa ook toen hij aankwam, maar de samenwerking werd uiteindelijk wél een succes. Ook Jordi Alba is een voorbeeld: je kon betere linksachters vinden dan hem, maar sinds hij bij Barça is ging zijn niveau als een komeet de hoogte in – vooral omdat hij een goeie connectie heeft met Messi.”

Andreu Fontas, die een eerste keer mocht opdraven naast Messi in de finale van het wereldkampioenschap voor clubs in 2011, treedt Damia bij. Barça zou die finale toen met 4-0 winnen van Santos – toen nog met Neymar -, Messi scoorde twee keer. “Het was onmogelijk hem af te stoppen. Wat je hem ziet doen in de wedstrijden, doet hij al lang op training ook. Hij is voor mij zonder twijfel de beste speler in de geschiedenis. Ik was toen nog heel jong, maar hem afstoppen was een hopeloze opdracht.”

