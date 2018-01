Hoe Barcelona na drie discutabele fases in ware Houdini-stijl ontsnapte aan smadelijke nederlaag tegen laagvlieger Mike De Beck

29 januari 2018

10u47

Bron: Marca 9 Primera Division Barcelona had het gisterenavond niet onder de markt tegen Deportivo Alaves. Nota bene een ploeg die maar net boven de degradatiezone bengelt in La Liga. Messi en co bogen een achterstand om in een achttiende zege van de competitie en daar had de scheidsrechter toch een stevig aandeel in. Door de nieuwe discutabele fases klinkt de roep naar de videoscheidsrechter in Spanje steeds luider en luider.

72': Handsbal van Piqué bij de 1-1?

Barça zat in een lastig parket. Guidetti had er in de eerste helft, weliswaar met een gelukje, 0-1 van gemaakt. Pas in de laatste twintig minuten van de partij wisten de blaugrana tegen te prikken. Iniesta was de blikopener van dienst en schilderde het leer op de voet van Luis Suarez: 1-1. Niets aan de hand zou je denken, maar Gerard Piqué zat er nog met een hand tussen. Onvrijwillig of niet?

EINDELIJK! @LuisSuarez9 met de gelijkmaker voor Barça! 🔵🔴#BarcaAlaves 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/M1FdWFQt1G Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

If Pique did make contact with his arm for Suarez's leveler... 💪



He didn't mean it.



That's what our refereeing expert says, what do you think?https://t.co/edONoTL9nh pic.twitter.com/3yCv6aC9hN MARCA in English(@ MARCAinENGLISH) link

83': buitenspel van Paco Alcacer net voor de 2-1

De kleine 'remontada' was bij deze ingezet en Barça ging naarstig op zoek naar de 2-1. Die kwam er ook nadat Messi een vrije trap met een heerlijke krul binnen lepelde. Een vrije trap die eigenlijk niet gegeven mocht worden. Net voordat de fout werd begaan, werd Paco Alcacer vanuit buitenspelpositie aangespeeld. Iets dat ontsnapte aan de ogen van de grens- en scheidsrechters.

Que Paco Alcácer esta en off-side no es discutible, que el linier está bien colocado y no lo aprecia está claro... luego hay que marcar la falta y eso es obra de D10S! pic.twitter.com/BMcxfq7pvp Mr.Bellotero(@ juanlu_culeFCB) link

89': Strafschop voor Alaves?

De bezoekers kwamen er in de tweede helft maar moeilijk uit en toch hadden ze in het slot nog de kans om gelijk te maken. De bal belandde tegen de hand van Samuel Umtiti, de vervanger van de geblesseerde Vermaelen, in de zestien van Barcelona. Scheidsrechter Iglesias Villanueva floot geen elfmeter en scheidsrechteranalist Andujar Oliver staat hem ook bij in Marca. "De bal komt in de zestien tegen de hand van Umtiti, maar het is onvrijwillig. De verdediger van Barcelona kon niet uit de weg gaan."

"La mano de Umtiti es involuntaria: el central del Barça no puede apartarse y el árbitro acierta al dejar seguir la jugada" https://t.co/XbNGW8QvAu #LaPolémica, por Andújar Oliver pic.twitter.com/wZO3Ozt1sW MARCA(@ marca) link

Drie discutabele fases voor de prijs van één dus. In de Primera Division is er ook vandaag de dag nog steeds geen videoscheidsrechter en Guidetti, speler van Alaves, vindt dan ook dat daar verandering in moet komen. "We hadden een duidelijke strafschop moeten krijgen. Als je tegen de besten van de wereld speelt, moet je geluk hebben. Ik heb met mijn collega's gesproken en het is een duidelijke handsbal. Ik vind dat we in Spanje een videoscheidsrechter nodig hebben."

De statistieken

Daarmee is niet alles gezegd over de partij tussen de koploper en de nummer zeventien van La Liga. Barcelona is nu al 21 wedstrijden ongeslagen (18 zeges en 3 gelijke spelen) en de Catalaanse club evenaart zo de langste reeks zonder nederlaag sinds het begin van de competitie. Die werd door Pep Guardiola neergezet in het seizoen 2009-2010 (17 zeges en 4 gelijke spelen). Andrés Iniesta gaf dan weer een assist en is zo de enige speler die in 15 opeenvolgende seizoenen een beslissende pass gaf. Hij zit nu aan 69 stuks in totaal.