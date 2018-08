Hij trapt af en scoort tegen Real, is nu al een held in zijn thuisland en wordt vergeleken met Yaya Touré: de wereld ligt aan de voeten van 'Ilaix' (15) Hans Op de Beeck

22 augustus 2018

10u37 6 Primera Division Wordt 'Ilaix' (15) straks de nieuwste ster aan het firmament van FC Barcelona? In een 5-0-zege tegen aartsrivaal Real Madrid pakte hij uit met een hattrick, waarbij vooral nummer drie (vanaf 53" in de video hieronder) tot de verbeelding spreekt.

Zijn goals vieren doet hij al op de manier zoals Dele Alli dat deed op de openingsspeeldag van de Premier League in Newcastle. Ondanks veel probeersels op de sociale media, lukt haast niemand in het acrobatisch vingergebaar van de Tottenham-aanvaller. Voor Moriba Kourouma, voetbalnaam 'Ilaix', is dat geen probleem. In een bekertoernooi voorafgaand op het nieuwe seizoen, klopte hij met de U19 van FC Barcelona de vijand uit Madrid met 5-0, match waarin hij drie keer aan het kanon stond. Een afstandsknal, een overhoekse trap na een knap nummertje en vervolgens, toen de tweede helft afgetrapt werd, met een schot vanop de middenlijn deklat binnen voorbij een verbouwereerde Real-goalie. De toeschouwers in het kustdorpje Sant Pol de Mar konden het nauwelijks geloven.

MADRE MIA! 'Ilaix' Moriba Kourouma. Que GOLAZO! Juvenil B - Real 5-0. #FCBMasia pic.twitter.com/9YxGkCNygC ■neurophate(@ neurophate_) link

De centrale middenvelder, die nu al wordt vergeleken met de Ivoriaanse all-rounder Yaya Touré, speelt in het Cadete A-team van Barça. In mei van dit jaar liet Manchester City al weten dat het de tiener naar Engeland zou halen. FC Barcelona meldde dat het weet heeft van veel buitenlandse interesse in Ilaix, maar maakt zich sterk dat ze hem niet moeten laten gaan. Hij zou een contract in Camp Nou hebben tot 2019 terwijl transfers van tieners pas legaal zijn vanaf hun zestiende. De interesse van Man City is niet vreemd: op de jaarlijkse Kevin De Bruyne Cup, een internationaal U15-toernooi met de steun van de 'Citizens', werd hij vorig jaar in Drongen nog verkozen tot beste speler van het toernooi.

Kevin De Bruyne Cup 2017 champions: FC Barcelona Cadete B.

Best goalkeeper: Ramon Vila Rovira.

MVP: Ilaix Moriba. #FCBMasia #KDBCup pic.twitter.com/kcODmkp29u La Masia(@ Youngcules) link

Op zijn achtste verhuisde Ilaix van Guinee naar Barcelona en doorliep er de jeugdreeksen op La Masia, de jongerenafdeling van de blaugrana. In zijn thuisland is hij zowaar al een echte held. Toen zijn ouders er vorig jaar voor kozen de zomervakantie in Guinee door te brengen, werd hij er ontvangen als een ware ster.