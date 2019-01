Hij speelde bijna zijn voet kwijt na een geïnfecteerde blessure, maar nu staat Santi Cazorla er weer: “Mijn broer moest huilen toen hij me opnieuw zag wandelen” DMM

04 januari 2019

12u07

Bron: Marca 0

Een sprookje. Met z’n eerste twee competitiegoals na anderhalf jaar blessureleed heeft Santi Cazorla voor Villarreal een punt weggekaapt tegen Real Madrid. De ex-ster van Arsenal zorgde voor de openingstreffer en sleepte acht minuten voor tijd een 2-2-gelijkspel uit de brand. En dat anderhalf jaar nadat hij bijna zijn rechtervoet kwijtspeelde.

Cazorla moest sinds oktober 2016 na een enkelblessure in het shirt van Arsenal vele operaties ondergaan aan zijn rechteronderbeen. Cazorla publiceerde eind vorig jaar foto’s, waarop een heleboel littekens aan de achterkant van zijn enkel te zien zijn als blijvende herinnering aan de operaties. In totaal moest de Spanjaard acht keer onder het mes. De artsen hadden zelfs een stukje huid van zijn getatoeëerde onderarm getransplanteerd naar zijn gehavende onderbeen. “De ergste blessure die ik ooit gezien heb”, sprak zijn ex-coach Arsène Wenger eerder.

Maar Cazorla is dus helemaal terug. Tegen alle verwachtingen in, want er werd zelfs even gevreesd voor een amputatie van zijn zwaar geïnfecteerde voet. “Dokter Mikel Sánchez vertelde me dat ik al tevreden mocht zijn als ik ooit nog met mijn kinderen in de tuin kon voetballen en wandelen”, aldus de 34-jarige spelverdeler vorig jaar in Marca. “Zelf heb ik me altijd sterk gehouden, maar mijn broer had bijvoorbeeld tranen in de ogen toen hij mij voor het eerst opnieuw zag wandelen.”

Cazorla keerde deze zomer terug naar Villarreal - de club waar het voor hem allemaal begon - en daar lijkt de Spanjaard alsnog een geslaagd einde aan zijn carrière te breien. Op zijn 34ste scoorde hij opnieuw zijn eerste doelpunten op het allerhoogste niveau en dan nog uitgerekend tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois. De gelijkmaker kwam er na een kopbal door de benen van onze nationale doelman. De eerste na een schitterende plaatsbal met zijn vermaledijde rechtervoet. Of hoe het kan verkeren.

GOOOAL | Santi Cazorla plaatst de bal buiten het bereik van Courtois! 💥 pic.twitter.com/ElnKzM5u9t Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link