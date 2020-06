Hij is terug: Eden Hazard heeft voet in twee Real-goals tegen Eibar, ook Courtois laat zich zien met klassesave YP

14 juni 2020

21u23 4 Real Madrid RMA RMA 3 einde 1 EIB EIB SD Eibar La Liga Eden Hazard is terug. De Rode Duivel had vanavond een voet in twee goals van Real Madrid tegen Eibar. De ‘Koninklijke’ won de partij met 3-1, Hazard speelde een uur.



‘t Was even schrikken toen Hazard na zowat tien minuten liep te trekkebenen. Onze landgenoot kreeg een flinke tik op de enkel waar hij toch heel even niet goed van was, maar hij kon gelukkig wel gewoon verder spelen. Waarna hij dus ook al meteen beslissend was voor zijn team. Eerst legde hij onzelfzuchtig klaar voor aanvoerder Sergio Ramos, nadien was het Marcelo die raak schoot nadat de aanvoerder van de Rode Duivels op Eibar-doelman Dmitrovic had besloten. Na een uur zat de partij van Eden erop, de zak ijs ging op de kuit. Coach Zinedine Zidane neemt geen risico’s met het oog op wat er nog moet komen.

’t Werd uiteindelijk een simpele overwinning voor de ‘Koninklijke’, geholpen door een vroege goal van Kroos – na amper drie minuten, een heerlijke plaatsbal in de bovenhoek. Thibaut Courtois pakte kort na rust uit met een fantastische reflex op een knal van Esposito, maar zag zijn dertiende clean sheet toch door de neus geboord na een afgeweken schot. 3-1 was dus de eindstand, waardoor de Madrilenen opnieuw naderen tot op twee punten van leider FC Barcelona. Binnen tien wedstrijden weten we wie de nieuwe kampioen van Spanje wordt.



