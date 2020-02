Het verdict na medisch onderzoek Real: Eden Hazard zeker twee maanden out met nieuw barstje in de enkel SK/GVS

23 februari 2020

12u34 38 Levante UD LEV LEV 1 einde 0 RMA RMA Real Madrid Primera Division Eden Hazard heeft gisteren een nieuwe barst opgelopen in zijn rechterenkel. Na medisch onderzoek bij Real Madrid kwam dezelfde blessure aan het licht die hij begin december in de Champions League opliep tegen PSG na een tik van Thomas Meunier. Hazard is volgens onze informatie zeker twee maanden out. Als dat maar geen race tegen de klok wordt voor het EK.

Nadat de Rode Duivel in de match tegen Levante op het uur wilde uitverdedigen met een hakje, kreeg hij een duwtje in de rug en een tik tegen het been. Redelijk onschuldig, maar de schade is met een nieuwe barst in de enkel dus aanzienlijk. Plots begon de Rode Duivel te strompelen tegen Levante - hij keek met een sip gezicht naar de bank: einde match. Vorig weekend tegen Celta de Vigo maakte Hazard zijn rentree - hij speelde 73 minuten -, zijn match zat er nu na 67 minuten op. Er ging meteen een ijszak rond de enkel.

Coach Zidane bevestigde na de wedstrijd al dat het om dezelfde blessure zou gaan. “Hazard is geraakt aan dezelfde enkel. We moeten nu onderzoeken doen en afwachten wat de resultaten brengen, maar het ziet er slecht uit.” Tegenover medespelers en stafleden toonde Hazard zich gisteravond al snel zeer negatief gestemd.

Bovendien liep de medisch controle wat vertraging op. De spelers van Real konden gisteren niet meteen terug vanuit Valencia naar Madrid vliegen door dikke mist rond ded luchthaven. De Koninklijke maakte daardoor de terugreis richting Madrid met de bus. Hazard zat op die manier 350 kilometer ofwel 4 uur lang met zijn enkel omhoog in een buszeteltje.

Het was wachten tot Real deze middag zelf met communicatie kwam rond de blessure van onze landgenoot. De ploeg uit de Spaanse hoofdstad bevestigde daarbij dat Hazard een barst opliep in zijn rechterenkel. Gelijkaardig, maar niet gelijk aan de blessure die hem de afgelopen drie maanden aan de kant hield. Volgens onze informatie zit de barst immers op een andere plaats. Wél is Hazard minstens twee maanden uit. Zijn terugkeer zou in het beste geval dus voor eind april - begin mei zijn.

Hazard mist zo al zeker het voorbereidingstoernooi van de Rode Duivels eind maart in Qatar. Voor de matchen tegen Portugal (27 maart) en Zwitserland (30 maart) moeten we dus niet op de winger van Real rekenen. Bij Real hopen ze dat Hazard nog de eindfase van de competitie kan meemaken. Al zal dat een race tegen de tijd worden. Het EK is zonder complicaties nog niet in gevaar.

Nochtans is de Rode Duivel niet de man van de vele kwetsuren. In twaalf seizoenen als profspeler speelde Hazard 667 wedstrijden. Hij miste er amper 52 wegens een blessure, ofwel zeven procent. Dit seizoen heeft onze 29-jarige landgenoot dus heel wat meer pech. Hij miste vijf wedstrijden wegens een spierblessure in de hamstrings en zeventien duels door de ingreep van Meunier in het Champions League-treffen tegen PSG. Z’n comeback duurde welgeteld 140 minuten.

A new hairline fracture in the ankle. Eden Hazard out for the Man City game. #mcfc https://t.co/XSqWdzkR3T Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Parte médico de Hazard. #RealMadrid Real Madrid C.F.:soccer:(@ realmadrid) link

:rotating_light::rotating_light:¡IMAGEN @elchiringuitotv! :rotating_light::rotating_light:



HAZARD se marchó COJEANDO del Ciutat de Valencia tras un GOLPE en su TOBILLO. :movie_camera: @alexsilvestreSZ pic.twitter.com/L7lrrJfLxQ El Chiringuito TV(@ elchiringuitotv) link

Het werd overigens een zwarte zaterdag voor Real. Tien minuten voor tijd pakte Levante-speler Morales uit met een zondagsschot. Courtois ging letterlijk door de knieën, de bal verdween heerlijk in de verste hoek. 0-1. Een bleke De Koninklijke vanavond, en het verspeelde zo ook zijn leidersplaats in La Liga aan FC Barcelona - ofwel FC Messi. En Levante? Dat pakte na de scalp van de Catalanen ook die van Real Madrid.