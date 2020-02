Het stormt in Barcelona na uithaal van Messi richting technisch directeur Abidal: “Het is een mijnenveld van wantrouwen binnen de club” DMM/GVS

05 februari 2020

10u05

Bron: AS/MARCA/El Mundo Deportivo 12 La Liga Hét grote onderwerp in de Spaanse kranten vandaag: de chaos bij FC Barcelona. Lionel Messi staat lijnrecht tegenover zijn eigen technisch directeur. Éric Abidal vertelde aan het Spaanse Sport dat verschillende Barça-spelers zich onvoldoende inzetten voor ex-coach Ernesto Valverde. Messi voelde zich als een wesp gestoken. “Als je zoiets zegt, moet je namen geven”, post de Argentijnse wereldster op Instagram.

Neen, Lionel Messi kon allerminst lachen met het interview van zijn eigen technische directeur bij FC Barcelona. Abidal beweerde bij het Spaanse Sport dat de kleedkamer verantwoordelijk was voor het ontslag van Ernesto Valverde. “Veel spelers waren niet tevreden en deden hun best niet meer. De communicatie was ook slecht. Als voormalig voetballer kan ik zoiets ruiken”, vertelde de Fransman.

Messi - normaal gezien niet meteen de eerste om dingen van de daken te schreeuwen - voelde zich na de uitlatingen geroepen om op Instagram te reageren. Hij nam het op voor zijn ploegmakkers en was het absoluut niet eens met de openbare kritiek van technisch directeur - en voormalig ploegmaat - Abidal. Volgens de Spaanse pers gold de Argentijn als één van de grote voorstanders van de intussen ontslagen Valverde. De trainer die Abidal verving door de vrij onbekende Quique Sétien.

“Ik vind het echt niet leuk om dit te moeten schrijven, maar ik vind dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn taken en beslissingen”, begon ‘de Vlo’. “De spelers zijn verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt en we zijn ook altijd de eersten om toe te geven dat we niet goed hebben gespeeld. Maar wanneer je als directielid de spelers iets verwijt, dan moet je ook hun namen geven. Want als je dat niet doet, stel je alle spelers in een slecht daglicht en voed je alleen geruchten.”

Crisis

Het voorval is één dag na de feiten druk opgepikt in de Spaanse media. De traditionele kranten Marca en AS stellen dat het flink stormt bij Barcelona. Op alle niveaus. Als Messi op weinige keren eens zijn mond opentrekt, wordt er echt wel gewicht gegeven aan zijn woorden. Het valt in Spanje op dat de Argentijn de laatste tijd gefrustreerd rondloopt bij Barcelona. Op én naast het veld. Messi weet dat als er opmerkingen over de kleedkamer komen, het gewicht op zijn schouders valt.

Er valt namelijk wel wat op te merken. Er is niet alleen de spanning tussen Messi en Abidal. De technisch directeur zelf ligt ook onder vuur door zijn magere transferperiode. Bij het ontslag van Valverde slaagde hij er niet in om een grote naam als opvolger aan te duiden. De ploeg werd ook amper versterkt na het uitvallen van Luis Suarez. Reken nog eens de blessure van Ousmane Dembelé erbij en je komt maar aan een drietal fitte aanvallers bij de Catalanen.

CAOS FC

“Bij Barcelona vertrouwt niemand elkaar nog”, stelt Marca in een stuk met de toepasselijke titel: ‘Barcelona’s mijnenveld van wantrouwen’. “De spanning binnen de club is naar enorme hoogtes gegroeid. Voorzitter Bartomeu vertrouwt Abidal niet na wat er deze winter is gebeurd. Zeker omdat Abidal er niet in slaagde een nieuwe spits of Xavi als hoofdcoach binnen te halen. Dit is de ergste crisis in jaren voor de club.”

Een crisis die meteen moet worden bezworen, weet El Mundo Deportivo. Zij berichten dat Barcelona-voorzitter Bartomeu meteen uit vakantie is teruggekeerd om vandaag met Abidal samen te zitten. Bartomeu sprak vorig week nog zijn vertrouwen uit in de Fransman, maar dat kan na het openlijk akkefietje van gisteren met Zijne Excellentie Lionel Messi veranderd zijn. Naar Messi wordt immers altijd geluisterd. Ook door het bestuur van Barcelona.

Toxische kleedkamer

Er is bovendien niet alleen de relatie tussen Abidal en Messi die op scherp staat. Of de relatie tussen Abidal en het bestuur. Ook vanuit de spelergroep vallen weinig positieve geluiden te horen. Er heerst volgens Marca vanuit de kleedkamer wantrouwen toe naar het bestuur en naar elkaar onderling. Er is verdeeldheid rond ex-coach Valverde.

“De meesten hadden een goeie band met Ernesto Valverde voor hij ontslagen werd. Sommige spelers waren dan weer blij om Valverde te zien vertrekken, Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Arturo Vidal om er een paar te noemen. Dat zorgt ook in de kleedkamer voor een toxisch klimaat. De problemen zijn groot bij Barcelona en het lijkt er niet op dat ze snel zullen worden opgelost.”