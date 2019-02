Het shirt van FC Barcelona dat (om logische reden) nooit het levenslicht zal zien ODBS

FC Barcelona staat erom bekend graag te innoveren met zijn iconische ‘blaugrana’-shirt. Met als achterliggende redenen om er over de hele wereld weer zo veel mogelijk trachten te verkopen via hun officiële kanalen, worden er jaarlijks hier en daar wel wat aanpassingen aangebracht. De ene keer al wat radicaler dan de andere: voor het seizoen 2015-2016 showde het shirt niet de vermaarde verticale blauwe en rode strepen, maar wel horizontale. En volgend seizoen gaat Barça de Kroatië-toer op, met geen gestreept maar wel een geruit ontwerp.

De marketingjongens van Nike, de shirtsponsor van FC Barcelona, denken ook graag vooruit. Ter ere van het laatste seizoen van de termijn van Josep Maria Bartomeu als voorzitter (2020-2021) is er vooral een qua kleur spectaculair idee gelanceerd: een grotendeels (gebroken) wit shirt. U voelt de controverse al, want wit is natuurlijk ook de kleur van ‘Los Blancos’, de koninklijke vijand Real Madrid. Wit was ook lang absoluut ‘not done’ in Camp Nou: in 1992 zorgde een louter witte streep op een mouw van een Kappa-shirt nog voor veel verhitte reacties onder de fans.

Nike oordeelde dat het wit ook terugkomt in de provincievlag van Barcelona. Het rode kruis van de heilige Jordi wordt steevast afgebeeld op een witte achtergrond. Net met dat kruis van Sant Jordi wil Nike graag uitpakken. Met daaronder een, afhankelijk van de behoefte, wit of rood broekje. De kans dat we FC Barcelona in deze outfit ooit zien spelen, is echter zo goed als nihil. De commissie bevoegd rond de uitrusting van Barça, heeft het ontwerp al van tafel geveegd. Wil Bartomeu herverkozen worden, kan hij maar beter niet aan het blaugrana-shirt raken, moet ook hij redeneren. Bovendien is het kruis van Sant Jordi in bepaalde niet-katholieke landen niet welkom.