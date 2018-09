Het is straks zover: Thibaut Courtois maakt vanavond zijn debuut voor Real Madrid MH/KTH

Thibaut Courtois maakt vanavond zijn debuut in doel van Real Madrid. De Rode Duivel moest in de eerste twee competitiematchen nog toekijken vanop de bank, maar vanavond krijgt hij van coach Julen Lopetegui de voorkeur op Keylor Navas. Courtois sukkelde in de eerste dagen wat met de knie, maar traint intussen al ruim drie weken mee met de groep. De Bilzenaar is klaar voor het grote werk.

Concurrent Keylor Navas werd donderdag nog verkozen tot beste Champions League-doelman van het voorbije voetbalseizoen en paste voor de aankomende twee oefeninterlands met Costa Rica. Hij wil zich volop focussen op de strijd om die begeerde plek onder de lat bij Real. 'De Koninklijke', dat met 6/6 aan het seizoen begon, neemt het vanavond (20u45) op tegen Leganés. Op papier een hapklare brok.