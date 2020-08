Het hart van voetbalromanticus Jan Mulder bloedt: “Hoe groot een carrière ook, het eindigt met ellende” JDW/ODBS

26 augustus 2020

11u20

FC Barcelona Als er één iemand Lionel Messi een hele carrière lang graag bij FC Barcelona ziet, is het Jan Mulder wel. De vertrekwens van de Argentijnse sterspeler doet het hart van de voetbalromanticus bloeden. "Cruijff, Rensenbrink... Het is altijd hetzelfde liedje: hoe groot een carrière ook is, het eindigt met ellende", weet de VTM-analist.

Mulder weet dat Messi iemand is die nogal hecht aan vrienden. “De druppel die de emmer deed overlopen, was Suárez, die weggestuurd is door Koeman in een heel kort telefoongesprekje. Dat vond ik iets onhandigs. Suárez is een groot speler, een fantastische spits en ook nog eens de buurman van Messi. Dat heeft kwaad bloed gezet.”

Man City, Inter en PSG worden genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen. “Engeland zou ik het leukst vinden. Zelfs op een koude maandagavond in Stoke, zoals dat in Engeland dan heet, kan Messi wel uitblinken hoor. (lacht) 700 miljoen euro, voor zo’n sjeik is dat toch niets? Hij moet alleen oppassen met de Financial Fair Play van zijn club.”

Maar toch: een overgang knaagt in het hoofd en hart van Mulder. “Alleen al het idee dat Messi voor Man City speelt, daar kan ik niet aan wennen. Dat hij voor eeuwig zou blijven in Barcelona - een stad die aan zijn voeten ligt - is waarschijnlijk een te romantische gedachte.”

