Het geduld is op bij Valencia. Trainer Marcelino haalt uit naar aan de rust gewisselde Michy Batshuayi

09 januari 2019

01u30 0 Primera Division Het laatste beetje vertrouwen is weg. De reactie van Marcelino sprak boekdelen. De coach van Valencia had het eigenlijk al gehad met Michy Batshuayi, maar gaf hem na diens smeekbede om te mogen blijven hem alsnog een kans. Batsman (25) greep ze niet. Bij Gijon haalde zijn trainer hem aan de rust naar de kant. Marcelino: “In sommige gevallen is mijn geduld meer dan op.” Return to sender?

Spannende dagen breken aan voor Michy Batshuayi. Zijn toekomst komt weer op de agenda. Valencia wilde de Rode Duivel eind december al met een onvoldoende terugsturen naar moederclub Chelsea, maar de speler gaf in een gesprek aan liever te willen blijven. Een verzoek waar de Spaanse club op inging. “Het is nu aan hem om zich met de voeten te bewijzen”, zei Marcelino.

Op verplaatsing bij Sporting Gijon, in de beker, kreeg Batsman dinsdagavond een nieuwe kans. Hij greep ze niet. In de openingsminuut verkwanselde hij een grote mogelijkheid. Tot onvrede van zijn trainer. “De beste kans die we in de laatste zes maanden hebben gehad”, sakkerde die.

Aan de rust greep hij in. Exit Batshuayi, enter Rodrigo. Een nieuwe vernedering erbij. Zonder namen te noemen fileerde Marcelino de spits ook nog eens op de persconferentie. “Bij sommigen is het geduld meer dan op. Zonder dat ik in detail wil treden.” Liever is hij Batshuayi kwijt dan rijk.

Meer dan een ‘marketingmatch’ is er nooit geweest tussen Batshuayi en Valencia. Na vijf maand ziet de club met een vleermuis in het embleem Batsman graag vliegen. Hij heeft niet gebracht wat verwacht. Bekender voor zijn geestige posts op sociale media dan voor zijn prestaties. Ook op Mestalla heeft Batshuayi niet met die reputatie kunnen afrekenen.

Valencia bleek Dortmund niet, waar hij begin dit jaar als huurling uit alle hoeken raak trapte. Zijn imago heeft er een deukje gekregen. Hij haalde de headlines na zijn eerste van drie doelpunten, omdat hij zich in het lijstje voegde van spelers die ooit in vier grote competities hebben gescoord: Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje. Een accolade die straks weer snel vergeten zal zijn. Batshuayi speelde wel in 23 van de 26 officiële wedstrijden, maar imponeerde zelden.

Michy Batshuayi subbed off at half time. And an angry Marcelino: “In some cases patience has already ran out. But I won’t go more into detail.” Return to sender after the player insisted that he wanted to stay? #cfc #cpfc 👀 pic.twitter.com/1orW0oHs9F Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Pendelen

Pendelen deed hij tussen bank en basis: 10 wedstrijden gestart, 13 maal ingevallen, drie keer als ongebruikte bankzitter en een keer thuisgelaten. Het knetterde op een moment tussen de trainer en zijn spits, omdat die zich zo moeilijk aanpaste. Zou Antonio Conte, ex-coach van Chelsea, dan toch gelijk hebben gehad toen hij stelde dat iedereen de kwaliteiten van Batshuayi, buiten zijn neus voor goals, overschatte?

Chelsea en Valencia hadden de voorbije weken contact over ‘Batsman’. Omdat hij eveneens niet in de plannen van Maurizio Sarri past, zocht CEO Marina Granovskaia mee naar een oplossing. Chelsea wil niet dat zijn marktwaarde keldert. De club had gehoopt dat hij na Nieuwjaar elders wel kon knallen, maar Batshuayi gaf aan te willen blijven.

Galatasaray, Crystal Palace

Dat kan de komende weken veranderen. Monaco, op voorspraak van coach Thierry Henry, AS Roma, AC Milan en ex-club Marseille snuffelden rond. Valencia bood hem aan bij Galatasaray, maar Chelsea wil liefst controle. De club zocht voor nieuwjaar met Crystal Palacevoorzitter Steve Parish over een eventuele verhuur. Palace had interesse, maar besliste uiteindelijk voor Dominic Solanke (Liverpool) te gaan.

Die deal sprong op het laatste moment af en dus zoeken The Eagles nog altijd naar een spits die naast de bijna herstelde Christian Benteke kan spelen. Mogelijk komt Batshuayi weer in beeld.

Sinds zijn transfer naar Chelsea in de zomer van 2016, voor ruim 40 miljoen euro, verloopt zijn parcours hobbelig. Op zijn vijfentwintigste kan hij niet de papieren voorleggen van leeftijdsgenoot Romelu Lukaku, die veel verder staat in zijn ontwikkeling. Batsman heeft nu vooral nood aan stabiliteit.

