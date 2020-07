Het einde van een tijdperk: laatste zuil stadion Atlético Madrid neergehaald, ondertussen ondergaat Bernabéu metamorfose MXG

03 juli 2020

Het einde van een tijdperk. Het Vicente Calderón-stadion van Atlético Madrid is nu volledig afgebroken. Na bijna anderhalf jaar zijn de laatste zuilen van de overdekte tribune van de voetbaltempel gesloopt. Het sein voor veel mensen om de laatste restanten van het stadion op de gevoelige plaat vast te leggen. In het stadion zijn meer dan 1.300 wedstrijden gespeeld.



Carrasco en co spelen al een tijdje in het Wanda Metropolitano-stadion. Dat biedt plaats aan ruim 68.000 toeschouwers. Vorig seizoen werd de finale van de Champions League er afgewerkt. Op de site van het Vincente Calderón komen nu twee woontorens van elk 350 woningen, een groene zone en openbare voorzieningen.

Bernabéu

Ondertussen schieten ook de werken aan het Bernabéu-stadion, van stadsrivaal Real Madrid, goed op. Vandaag verscheen op sociale media een foto van de gigantische rioolbuis die onder het veld van Real ligt. “Tijd om dit weer te veranderen in een voetbalveld”, luidde het. Er wordt op dit moment gebouwd aan een Bernabéu 2.0. Dat wordt een architecturaal hoogstandje. Het project, dat meer dan 500 miljoen euro zou kosten, moest aanvankelijk klaar zijn tegen de start van het seizoen 2022-2023. Maar door de coronacrisis liggen ze in Madrid heel wat voor op schema. Ondertussen speelt Real z’n thuiswedstrijden in het Estadio Alfredo di Stefano, waar de jeugd normaal speelt.

Real legt in zijn stadion onder meer een verplaatsbare grasmat. De nieuwe mat zal op acht platen rusten waardoor het op slechts enkele minuten tijd automatisch kan afdalen en opgeborgen worden in een stockageruimte aan de westzijde van het stadion. In die ‘cave’ worden de verschillende graspanelen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 op de juiste temperatuur gehouden, besproeid en via hoogstaande technologie van de juiste hoeveel licht voorzien. Zo blijft het gras in ideale conditie voor als Hazard en co weer aan de bak moeten in Bernabéu.

