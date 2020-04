Hervat Spaanse competitie? Dan werkt Real Madrid seizoen wellicht af in stadionnetje van 6.000 plaatsen ABD

Real Madrid 't Is eens iets anders dan Bernabéu. Als de Spaanse competitie nog hervat wordt, dan overweegt Real Madrid om het seizoen af te werken in het Estadio Alfredo di Stéfano, thuisbasis van B-ploeg Castilla en een stadion van 6.000 plaatsen.

Real Madrid, de club van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois, onderzoekt of het het Estadio Santiago Bernabéu voor even kan verlaten en de resterende thuiswedstrijden van dit seizoen in het Estadio Alfredo di Stéfano kan afwerken. Toegegeven: het klinkt un poco loco. Een beetje gek. Al die topvoetballers in zo een bescheiden voetbaloptrekje. En of het een speciale ervaring zou zijn voor Courtois en Hazard, die nog steeds revalideert na zijn enkelblessure. Maar er zit uiteraard een logica achter.

Of een stadion nu een capaciteit van 80.000 of 6.000 plaatsen heeft: veel zal dat dit seizoen niet meer uitmaken. Áls een competitie in Europa nog afgewerkt wordt, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk achter gesloten deuren gebeuren. Geen supporters, geen socio’s. Real Madrid wil van deze moeilijke periode toch handig gebruik maken.

Uitwijken naar het Estadio Alfredo di Stéfano, waar dus toch geen fans aanwezig zullen mogen zijn, zou ervoor zorgen dat de renovatiewerken aan Bernabéu sneller kunnen opschieten. Die lagen door de coronacrisis al twee weken stil. Door wedstrijden te organiseren op het trainingscomplex zou Real er ook financieel beter uitkomen. Bij thuismatchen in Bernabéu zouden de verbouwingen namelijk telkens stilgelegd moeten worden en er zouden extra veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden. En dat kost geld.

De renovatie van Santiago Bernabéu belooft alleszins spectaculair te worden. Het project, dat meer dan 500 miljoen euro zou kosten, moet klaar zijn tegen de start van het seizoen 2022-2023. De capaciteit zal met 81.000 plaatsen onveranderd blijven. Wel komt er een indrukwekkend scherm van 360 graden en een uitschuifbaar dak.

Maar dat is dus toekomstmuziek. Eerst ligt de focus nog op La Liga 2019-2020, al is het ook in Spanje nog onduidelijk wanneer en óf de competitie afgewerkt wordt. Voor de troepen van Zidane staan er in theorie nog zes thuiswedstrijden op het programma, tegen Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés en Villarreal. Volgens Marca zou de Spaanse voetbalbond al toestemming gegeven hebben aan Real om zijn thuismatchen op het oefencomplex af te werken. Het is nu enkel nog wachten op het fiat van de UEFA.

Wat u moet weten over het Estadio Alfredo di Stéfano:

Het Estadio Alfredo di Stéfano werd ingehuldigd op 6 mei 2006 en is sindsdien de thuisbasis van het beloftenteam van Real Madrid, dat op het derde niveau speelt. Het is vernoemd naar Real-icoon Alfredo Di Stéfano, die in 2014 overleed. Het stadion, dat net buiten het centrum van Madrid en naast de luchthaven ligt, heeft een totale capaciteit van 6.000 plaatsen.

