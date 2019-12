Held Courtois! Doelman rukt mee op bij corner en kopt bijna raak om Benzema te zien scoren in slotminuut Courtois redt de ballen, en kopt ze (bijna) binnen SK/ODBS

15 december 2019

22u56

Bron: Video: Eleven Sports 0 Valencia CF VAL VAL 1 einde 1 RMA RMA Real Madrid La Liga Real Madrid haalde in Valencia nog eens zijn ouderwetse matige niveau boven. Een nederlaag leek quasi zeker, tot de mee opgerukte Thibaut Courtois bij de laatste hoekschop van de match uitpakte met een buffelstoot en Benzema in de herneming scoorde (1-1). Held Courtois!

Na afloop werd Thibaut Courtois door de volledige ploeg gefeliciteerd. Wát een kopstoot. Het was de vijfennegentigste minuut, en Real Madrid kreeg een allerlaatste corner. Toni Kroos ‘brosseerde’ de bal in het pak, waar Courtois hoger klom dan iedereen en uitpakte met een technisch volmaakte kopbal. Valencia-keeper Domenech sloeg de bal weg met de handen, het leer bleef ergens tussen enkele benen hangen, waarna Benzema de meest heldere was en de 1-1 hard in het dak van het doel joeg. Heel Real Madrid ontplofte van vreugde, ook Courtois die langs alle kanten geknuffeld werd.

Ik meet twee meter. Als ik afkom, kan de tegenstander al eens nerveus worden Thibaut Courtois

Voordien had onze landgenoot ook al voorkomen dat het máár 1-0 was geworden voor Valencia. Hij hield Ferran en Rodrigo van verdere doelpunten - tegen het schot van dichtbij van Soler was ie kansloos. Kortom: Courtois redde de ballen en kopte ze er (bijna) zelf in.

Valencia-speler Soler wist niet wat er gebeurde, zo verklaarde hij tegenover de pers: “Ineens stond Courtois daar. Hij was ongedekt omdat hij het mannetje op overschot was. Dit is bitter.”

De Spaanse journalisten waren na afloop laaiend enthousiast over het optreden van Courtois. ‘Beslissend in beide doelgebieden’, kopte de Madrileense krant AS. Ook Zinédine Zidane loofde Courtois op de persconferentie: “Thibaut besliste zelf om bij de hoekschop mee te komen. Het toont de enorme drang bij hem en de hele ploeg.”

En wat vond de held er zelf van? “Ik meet twee meter. Als ik afkom, kan de tegenstander al eens nerveus worden. De bal van Kroos kwam perfect op mijn hoogte. Ik ben opgerukt met de overtuiging om bij de bal te komen. Ik keek vooraf naar de bank maar niemand reageerde - dan ben ik maar overgestoken. Dit is goed voor het vertrouwen op weg naar de match in Camp Nou.”

Tragisch en komisch Real

Meer dan dit punt verdiende Real Madrid niet. Tien minuten was Madrid goed in Valencia. Daarna lag hun lot in de handen van Courtois. Laat Madrid woensdag zo voetballen in Barcelona, en ze worden opgepeuzeld.

Benzema had het vroege overwicht kunnen omzetten, maar kopte voorlangs. Nog een paar afstandsschotjes. Daarna een treurmars. Het is tragisch hoe Madrid vanonder de druk niet kan uitkomen, en komisch hoe Madrid zelf druk tracht te zetten. Soler had voor 1-0 gezorgd, waarna Thibaut Courtois zijn spektakel opvoerde.

FC Barcelona is woensdag grote favoriet.