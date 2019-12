Held Courtois! Doelman rukt mee op bij corner en is er dichtbij om erna Benzema te zien scoren in slotminuut SK/ODBS

15 december 2019

22u56 0 Valencia CF VAL VAL 1 einde 1 RMA RMA Real Madrid La Liga Tien minuten was Real Madrid goed in Valencia. Daarna lag hun lot in de handen van Thibaut Courtois. Laat Madrid woensdag zo voetballen in Camp Nou, en ze worden opgepeuzeld .

Benzema had het vroege overwicht kunnen omzetten, maar kopte voorlangs. Nog een paar afstandsschotjes. Daarna een treurmars. Het is tragisch hoe Madrid vanonder de druk niet kan uitkomen, en komisch hoe Madrid zelf druk tracht te zetten.

Courtois redde oog in oog met Ferran. Gracias Thibaut. Real had geen diepgang en snelheid. Alles was voorspelbaar. Soler scoorde tien minuten voor tijd voor Valencia (1-0). De minst slechte ploeg op voorsprong. Tristesse in Mestalla. En dan... Slotminuut. Corner Real. Courtois die net voordien een tweede treffer had voorkomen, was mee opgerukt. Hij kopte weergaloos. De doelman redde, waarna Benzema scoorde (1-1). Held Courtois!

Dit Madrid heeft woensdag niettemin weinig te zoeken in Barcelona.