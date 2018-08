Heeft Barcelona met 18-jarig talent de nieuwe Xavi of Iniesta in de rangen? "Zijn spel is als poëzie" Mike De Beck

08 augustus 2018

07u00 1 Primera Division Ricard Puig, maar zeg gerust Riqui Puig. Dat 18-jarig talent van Barcelona oogstte heel wat lof tijdens de Amerikaanse tour van de Spaanse kampioen. Stroomt er dan toch een nieuwe Andrés Iniesta of Xavi uit La Masía? Gennaro Gattuso die met Milan tegenover Puig stond viel alvast als een blok voor de centrale middenvelder. En ook het grote idool van de jonge knaap, Xavi, erkent zijn talent.

Als erfenis kan het zeker tellen. Na de exit van Andrés Iniesta mocht Riqui Puig met het nummer acht op de rug pronken tijdens de Amerikaanse tour van Barcelona. Dat het jeugdproduct mee de oversteek maakte naar de VS mag al een heus mirakel heten. Volgens El País liet Pep Segura, sportief directeur bij Barcelona, de vader van Riqui zo'n zes maanden geleden verstaan dat het contract van zijn zoon niet verlengd zou worden. Met zijn 1m69 en tengere lichaamsbouw fysiek te licht bevonden voor competitie, klonk het. Totdat Ernesto Valverde zich er mee ging moeien. De coach van het eerste elftal wilde het talent wel laten trainen met de grote jongens en hem meenemen voor de voorbereiding in Amerika.

Zo geschiedde ook. Riqui Puig verlengde zijn contract met drie jaar en volgens de Spaanse krant El País werd er zelfs een afkoopclausule van 100 miljoen euro in de nieuwe verbintenis opgenomen. De 18-jarige mocht zo zijn ticket naar Amerika boeken en daar kreeg hij zijn kans. Zo ook tegen AC Milan. Barcelona verloor dan wel met 1-0, de Italiaanse trainer Gennaro Gattuso was danig onder de indruk van de jonge knaap. Hij prees Puig ver de hemel in. "Hij is een spektakel", aldus Gattuso. "Ik ben verbaasd dat een jongen met het gezicht van een kind een bal zo kan behandelen. Ik zie dat hij voetbal in zijn binnenste voelt. Wat hij deed was zoals poëzie."

Ik ben verbaasd dat een jongen met het gezicht van een kind een bal zo kan behandelen. Wat hij deed was als poëzie Gennaro Gattuso

Woorden die kunnen tellen. Zweven doet Puig echter nog niet, ook al wordt hij genoemd als de opvolger van Andrés Iniesta. "Dat is nog ver weg", vertelde hij. "Met mijn 18 jaar heb ik nog een lange weg te gaan, maar Andrés evenaren is onmogelijk." Allicht wil hij ook liever vergeleken worden met dat andere clubicoon op de middenstrook: Xavi. "Hij is altijd mijn grote idool geweest omdat hij uit mijn streek komt en ik heb hem altijd gevolgd", vertelde Puig over de Spaanse maestro.

Ook de ondertussen 38-jarige Xavi, nog steeds speler van het Qatarese Al Sadd, onderstreepte het talent van Puig al. "Hij ziet het spel meteen, weet wat hij op elk moment moet doen, is intelligent en is fris in zijn hoofd", vertelde de ex-speler van Barcelona aan El Mundo Deportivo. "Als ik hem zie spelen zie je meteen dat La Masía nog steeds grote talenten kan produceren. Op de een of andere manier herinnert het ons aan het voetbal dat we jaren gebracht hebben bij Barcelona. Dat specifieke Barça-DNA in ons spel dat zo moeilijk te vinden is in spelers. Riqui heeft dat. De waarheid is dat hij een jongen is die talent ademt en makkelijk speelt. Hij heeft zelfvertrouwen, persoonlijkheid, verstopt zich niet en vraagt de bal vaak. Hij heeft een fantastische tour achter de rug."

Dat specifieke Barça-DNA in ons spel is zo moeilijk te vinden in spelers. Riqui heeft dat Xavi

📸| 4 years old Riqui Puig and his brother Ton, playing with Xavi Hernández in 2003 pic.twitter.com/Otfhe2Xd5s BarcaTimes(@ BarcaTimes) link

Toch waarschuwt Xavi dat het niet allemaal zo makkelijk zal gaan voor Riqui. De toekomst ziet er dan wel rooskleurig uit, hij moet het allemaal nog waarmaken. "Dat hangt van hem zelf af. Van zijn persoonlijkheid, want het talent en de aangeboren voorwaarden heeft hij al. Het zal ook afhangen van zijn mentaliteit. Een speler van Barça willen zijn, want dat is niet makkelijk. Ook spelen op het grote podium is niet simpel. We hebben al gezien dat grote voetballers naar Barcelona kwamen, maar om verschillende redenen niet konden doorbreken."

Afwachten dus, weet ook Barça-trainer Ernesto Valverde. "We moeten geduld uitoefenen met jongeren, want we raken snel opgewonden." Als we bovenstaande woorden van Gattuso en Xavi mogen geloven, staat Riqui Puig alvast wel een mooie carrière te wachten.