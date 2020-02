Hazard zit na 81 dagen weer in selectie, onze chef voetbal: “Hij zal Real avontuurlijker en risicovoller maken” SK

15 februari 2020

16u36 2

Dag 81. ‘Eden is klaar.’ En Zidane vervolledigde: “We hebben gewacht tot het gevoel bij Eden honderd procent was.”

Dat was het de voorbije twee weken - ondanks de groepstrainingen - niet helemáál. Dokters vertelden Hazard dat kapsel (van de enkel) inderdaad lang gevoelig kan blijven. Je hebt nu eenmaal atleten die minder makkelijk sporten met pijn.

Op de 82ste dag, morgenavond tegen Celta Vigo, zal Eden Hazard weer voetballen. Het werd tijd - voor de speler in de eerste plaats, voor Real Madrid, voor de Rode Duivels.

De medische staf van Madrid schat hun Galáctico op zestig procent van zijn fysieke mogelijkheden. Een goede verstaander begrijpt meteen dat Hazard over tien dagen tegen Manchester City dan nooit zijn maximum zal kunnen aanboren. Lucky City.

Hazard was naar verluidt een voorbeeldige leerling tijdens zijn revalidatie. Madrid keek op van zijn verbeten comeback. Op en top prof.

Met Hazard zet Real de eindsprint in. De week van 24 februari is richtinggevend, mét die wedstrijd tegen City in de achtste finale van de Champions League en drie dagen later de clásico in Bernabéu - Madrid telt momenteel drie punten meer dan Barcelona.

Net omdat Hazard zelden zó lang is uit geweest in zijn carrière - één keer een breuk aan diezelfde rechterenkel -, is het afwachten hoe snel hij invloed kan hebben op het rendement van de ploeg. Robert Martínez verwacht: ‘Snel’.

En dan is er ook het tactische plaatje. In die 81 dagen voetbalde Real heel vaak met een dichtbevolkt middenveld - de veiligste weg naar puntenwinst als je aanvallers vroeg of laat het verschil kunnen maken.

📝 ¡Nuestros 19 convocados para el partido contra el @RCCelta!#RealMadridCelta | #RMLiga pic.twitter.com/CwcrimC4TH Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

De terugkeer van Hazard zal Real avontuurlijker en risicovoller maken. Naar efficiëntie heeft de ploeg Hazard niet gemist (slechts één nederlaag). Het maakt dat meteen een grote verantwoordelijkheid en druk komt te liggen op Eden. Al meteen in zijn invalbeurt tegen Celta.

En zo kunnen we de klok gerust weer 81 dagen terugdraaien - toen waren de verwachtingen voor Hazard niet anders.

Un éternel recommencement.

Bienvenido de nuevo. Opnieuw welkom, Hazard.