Hazard, Zidane en de “Spaanse pers die hem wilde vermoorden”: Thibaut Courtois gaat geen thema uit de weg op Spaanse radio YP

28 maart 2019

11u52

Bron: Onda Cero 0 Thibaut Courtois Thibaut Courtois was gisteren te gast in El Transistor, een programma op de Spaanse radiozender Onda Cero. Een uur lang kreeg hij allerhande thema’s voor de voeten geworpen, en het sluitstuk van de Rode Duivels en Real Madrid ging geen thema uit de weg.

🔊 @thibautcourtois: "Me gustaría tener a Hazard en el Real Madrid, creo que a él le gustaría venir" @ElTransistorOC #CourtoisenElTransistor https://t.co/DloJWw3bl2 pic.twitter.com/5OS0pV6ltl Onda Cero(@ OndaCero_es) link

Over Eden Hazard: “Eden is één van mijn beste vrienden in het voetbal. Ik zou hem er graag bij hebben bij Real. En hij wil ook graag naar hier komen.”

Over het gesprek met Zidane: “Voor zijn eerste wedstrijd kwam, deelde Zidane mij zijn beslissing persoonlijk mee. “Er stond niet veel op het spel”, zei hij me (Real speelde tegen laagvlieger Espanyol, red.) . En hij wilde iedereen een keer aan het werk zien. Dat begrijp ik.”

Over zijn fout tegen Rusland: “Uiteindelijk is het goed dat we de partij wonnen, waardoor mijn misser niet meer dan een anecdote is. Het neemt niet weg dat ik eruit geleerd heb. Belangrijk is dat ik snel mijn zelfvertrouwen heb teruggevonden.”

Over de uitspraak dat “de Spaanse pers hem wilde vermoorden”: “Ik was boos over een opmerking. Bovendien stelde L’Equipe me een vraag die ik niet leuk vind. Toch beschouw ik mezelf nog steeds als een van de betere keepers ter wereld.”

“Het stoort me dat ze mijn persoonlijk leven betrekken bij de tegenslagen van Real, maar erger vind ik dat alles op het internet staat en dat mijn kinderen dit later allemaal kunnen lezen.”

Over Keylor Navas: “Toen ik hier aankwam, maakte ik me geen zorgen over het feit dat Navas zou spelen. Bij een grote club horen grote spelers. Lopetegui wou dat Keylor de eerste twee matchen speelde en ik de twee volgende. Nadien zou hij de knoop doorhakken.”

“Met Petr Cech had ik in mijn eerste jaar bij Chelsea een uitstekende band en ook met Caballero was dat het geval. “Als je elke dag samentraint, merk je dat we mekaar beter maken. Ik heb een zeer gezonde en goede relatie met Keylor, maar in 5 maanden zijn we nog geen vrienden geworden, neen.”

Over zijn liefde voor Real: “Als je in België geboren wordt, kweek je automatisch bewondering voor een ploeg in het buitenland. Ik keek in de eerste plaats op naar Iker Casillas en daarom begon ik Real te volgen. Daarom ook dat ik zo gelukkig ben hier.”

Over de lokroep van Real Madrid: “Ik was een thema, er werd veel geschreven over een transfer maar aanvankelijk geloofde ik niet veel van de interesse. Toen ik vernam dat de club me echt wou, ben ik naar hier gekomen. Ik verloor de stad nooit uit het oog omdat mijn kinderen hier leven, ik kwam wanneer ik kon. Maar ik kwam niet naar Madrid enkel omdat mijn kinderen hier zijn. Ik kwam omdat het de beste ploeg ter wereld is.”

Over Julen Lopetegui (de coach bij Real toen hij aankwam, red.): “Ik vernam via de pers dat hij tekende voor Real. Misschien wat spijtig, want het leek me erop dat hij eerst nog het WK met Spanje wou afwerken om nadien naar Real te komen. Het leek me een groot trainer.”

Over Santiago Solari: “Onder hem behaalden we degelijke resultaten, maar de week waarin we uit de beker en uit de Champions League vlogen en bovendien ook onze kampioenschapsambities mochten opbergen, was er teveel aan.

Over de Spaanse gewoonten: “Ik ben al vele jaren vertrouwd met de Spaanse dagindeling. Om 19u30 stop ik de kindjes in bad, nadien eet ik en ik kruip nogal laat in mijn bed.”

Volgt hij Atlético nog? “Ik volg sport in het algemeen, dus volg ik ook Atlético nog wel op

Over Lucas Hernández (sinds gisteren de duurste verdediger ooit, waarmee hij nog samenspeelde bij Atlético, red.): “Ik schoot erg goed op met hem, omdat we beiden Frans praten. Op het WK verloren we van hen en ik wist dat hij een speler was met veel talent. (…) In het algemeen heb ik goede herinneringen aan Atlético, het was geniaal er te mogen spelen.

Waarom is hij doelman geworden? “Mijn ouders waren professionele volleyballers en mijn zus speelt in de nationale ploeg. Op mijn 6 volleybalde ik ook, maar ik begon ook te voetballen bij Genk. Ik speelde op links, maar al gauw kwam ik in doel te staan. Ik was de grootste van de ploeg.”

Over zijn eerste profcontract op zijn 16 bij Genk: “De twee doelmannen vertrokken er en ondanks mijn jonge leeftijd speelde ik. Nadien tekende ik bij Chelsea, maar ik wist meteen dat het de bedoeling was dat ik eerst nog twee of drie seizoenen zou uitgeleend worden. Genk was een mogelijkheid, maar toen ik er kampioen speelde vroeg het bestuur van Chelsea om een stapje hoger te mikken. De rest kent iedereen.”

Wat had hij graag gedaan, mocht hij geen profvoetballer geworden zijn? “Marketing en Management zegt me wel iets. Ik praat Spaans, Frans, Nederlands, Engels en met Toni Kroos praat ik ook Duits. Bovendien leerde ik ook heel wat Italiaans met Conte. In de toekomst wil ik nog gaan studeren.”

Hieronder de volledige uitzending: