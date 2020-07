Hazard wellicht in Real-selectie, Zidane stelt gerust: “Er is geen terugval” GVS

09 juli 2020

14u04 2 La Liga Positieve signalen rond Eden Hazard. Real Madrid-coach Zinédine Zidane laat op z’n persbabbel uitschijnen dat de Rode Duivel in de selectie zal zitten voor de match tegen Alavés. Hazard trainde deze voormiddag zonder veel problemen opnieuw mee. “Er is geen terugval of blessure.”

Hazard miste dit seizoen al 25 wedstrijden door blessures. Maar als we Zidane mogen geloven, selecteert hij Eden straks voor de match tegen Alavés van morgen. Deze ochtend trainde Hazard zonder veel problemen mee met de groep.

Achteraf sprak Zidane. “Hazard kent geen terugval of blessure. Het zijn gewoon wat kleine ergernissen. Hij trainde vandaag op een normale manier en ik hoop dat we de komende La Ligamatchen en de resterende Champions Leaguewedstrijden op hem beroep kunnen doen. Hij wil het team helpen. Die kleine irritaties storen hem, dat is normaal. Maar schrik heeft hij niet en hij zou er morgen opnieuw bij moeten zijn.” De coach maakt deze namiddag zijn selectie bekend.

Titelstrijd

In La Liga is Real nog vier speeldagen verwijderd van een 34ste landstitel, de eerste sinds 2017. In de stand heeft Real een voorsprong van één punt op FC Barcelona, dat weliswaar een wedstrijd meer op de teller heeft. In augustus is er vervolgens de Champions League, waarin Real in de terugwedstrijd van de achtste finales een 1-2-nederlaag tegen Manchester City moet zien ongedaan te maken.