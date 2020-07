Hazard weer niet in selectie Real: Rode Duivel miste dit seizoen meer dan de helft van de wedstrijden SVBM

01 juli 2020

17u07 2 Primera Division Alweer geen Eden Hazard (29) in de wedstrijdselectie van Real Madrid. Na enkele stevige tikken tijdens de voorbije wedstrijden houdt Zinédine Zidane zijn sterspeler ook tegen Getafe aan de kant. De Rode Duivel miste dit seizoen zo al 17 wedstrijden in La Liga.

Dat is meer dan de helft van de 33 speeldagen die Real na de wedstrijd tegen Getafe afgewerkt zal hebben. De miserie begint eigenlijk al voor het seizoen goed en wel begonnen is. Na een kwakkelende voorbereiding kampt Hazard met een hamstringblessure. Hij ontbreekt in de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen.

Eind november gaat het weer fout voor Hazard. Tijdens het Champions League-treffen met Paris Saint-Germain incasseert de aanvaller een tik op de enkel van landgenoot Thomas Meunier. Hazard ligt meer dan twee maanden in de lappenmand en mist tien wedstrijden in La Liga, evenals drie wedstrijden in de Copa del Rey en de twee matchen voor de Spaanse Supercup.

Midden februari maakt het nummer 7 van de Koninklijke zijn rentree tegen Celta Vigo. Een rentree van korte duur, want de volgende wedstrijd raakt Hazard weer geblesseerd aan de enkel. Onze landgenoot laat zich in de Verenigde Staten opereren en timmert dan aan de weg terug om hopelijk fit te geraken voor het EK.

Maar door de uitbraak van het coronavirus komt er deze zomer geen EK. Dankzij het stilleggen van de competitie mist Hazard bovendien slechts twee wedstrijden in La Liga. In juni maakt hij een scherpe indruk bij de herstart van de Spaanse competitie. Hazard speelt vier van de vijf wedstrijden, enkel tegen Sociedad blijft hij 90 minuten op de bank. Tijdens de laatste match tegen Espanyol krijgt de Rode Duivel het hard te verduren. Vanavond gunt Zidane zijn sterspeler rust tegen Getafe. De aanvaller mist zo zijn 24e wedstrijd van het seizoen, op een totaal van 45 matchen.

Gemiste wedstrijden Eden Hazard in 2019/2020

La Liga: 17 van de 33 matchen

Champions League: 2 van de 7 matchen

Copa del Rey: 3 van de 3 matchen

Supercopa: 2 van de 2 matchen