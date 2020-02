Hazard vreest het ergste na nieuwe tik op geteisterde enkel, ook Zidane ziet het somber in: "Onderzoeken afwachten, maar het ziet er slecht uit” SK/GVS

22 februari 2020

22u53 4 Levante UD LEV LEV 1 einde 0 RMA RMA Real Madrid Primera Division Is Eden Hazard opnieuw een tijdje out? Na een onschuldige duw en tik in de match tegen Levante kreeg de Rode Duivel weer last van de enkel - dezelfde blessure waardoor hij tussen december en februari zeventien matchen aan de kant stond. Real-coach Zidane ziet de blessure somber in: “Het ziet er inderdaad slecht uit.” Ook Hazard - die heel veel pijn heeft - vreest voor een erge blessure. Z’n comeback duurde amper 140 minuten.

Nadat de Rode Duivel in de match tegen Levante op het uur wilde uitverdedigen met een hakje, kreeg hij een duwtje in de rug en een tik tegen het been. Redelijk onschuldig, maar de schade lijkt aanzienlijk. Plots begon Eden te strompelen - hij keek met een sip gezicht naar de bank: einde match. Vorig weekend tegen Celta de Vigo maakte Hazard na zijn breukje in de enkel zijn rentree - hij speelde 73 minuten -, zijn match zat er nu na 67 minuten op. Er ging meteen een ijszak rond de enkel.

Coach Zidane bevestigde na de wedstrijd dat het inderdaad om dezelfde blessure gaat. “Hazard is geraakt aan dezelfde enkel. We moeten nu onderzoeken doen, maar het ziet er slecht uit.” Tegenover medespelers en stafleden toonde Hazard zich zeer negatief gestemd. Hij vreest opnieuw een serieuze blessure. Omdat de ploeg meteen terugvliegt naar Madrid kunnen pas morgenochtend tests worden genomen.

:rotating_light::rotating_light:¡IMAGEN @elchiringuitotv! :rotating_light::rotating_light:



HAZARD se marchó COJEANDO del Ciutat de Valencia tras un GOLPE en su TOBILLO. :movie_camera: @alexsilvestreSZ pic.twitter.com/L7lrrJfLxQ El Chiringuito TV(@ elchiringuitotv) link

Hazard dreigt al het Champions Leagueduel tegen Manchester City van woensdag te missen, volgende week zondag staat de Clasico tegen FC Barcelona op de kalender. Maar mogelijk is het nummer zeven van de Koninklijke dus een poos langer out.

Twee serieuze tegenvallers op korte tijd. Nochtans is Hazard niet de man van de vele kwetsures. In twaalf seizoenen als een profspeler speelde Hazard 667 wedstrijden. Hij miste er amper 52 wegens een blessure, ofwel zeven procent. Dit seizoen heeft onze 29-jarige landgenoot wel een flinke portie pech. Hij miste vijf wedstrijden wegens een spierblessure in de hamstrings en zeventien duels door de ingreep van Meunier in het Champions League-treffen tegen PSG, waarbij hij een breukje in de enkel opliep. Daar ligt het probleem dus opnieuw.

Het werd overigens een zwarte zaterdag voor Real. Tien minuten voor tijd pakte Morales uit met een zondagsschot. Courtois ging letterlijk door de knieën, de bal verdween heerlijk in de verste hoek. 0-1. Een bleke De Koninklijke vanavond, en het verspeelde zo ook zijn leidersplaats in La Liga aan FC Barcelona - ofwel FC Messi. En Levante? Dat pakte na de scalp van de Catalanen ook die van Real Madrid.