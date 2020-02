Hazard voor eerst sinds blessure in Real-selectie, Zidane: “Hij is fysiek klaar, nu moet Eden ritme opdoen” XC

15 februari 2020

13u19 0 La Liga Eindelijk. Eden Hazard maakt na 81 dagen opnieuw deel uit van de Real-selectie. Dat bevestigde coach Zinédine Zidane op de persbabbel. “Hij is fysiek klaar, nu moet Eden ritme opdoen.” De Koninklijke kruist morgenavond in eigen huis de degens met Celta de Vigo.

De laatste partij van Hazard in een Real-shirt dateert van 26 november. Toen viel de Rode Duivel in het Champions League-duel tegen PSG uit na een stevig contact met Thomas Meunier. Hazard liep een barst in de rechterenkel op, twee maanden later (eind januari) trainde hij opnieuw met de groep mee.

Verwacht werd dat Hazard vorige week deel uit zou maken van de Real-selectie, maar de Rode Duivel ontbrak tegen Osasuna. “We hebben gewacht tot het gevoel van Eden 100% was. Hij wilde niks overhaasten”, vertelde Zidane vandaag op de persconferentie. “Eden is apart. Uniek. Hij is klaar om te spelen.”

Zonder Hazard is Real naar de koppositie in La Liga opgeklommen, evenwel zonder al te oogstrelend en vooral op resultaat gericht voetbal. In de Copa del Rey gingen ze er vorige week uit in de kwartfinales bij Real Sociedad.

Voor de Koninklijke breken er erg belangrijke weken aan, want eind februari volgt al de clash met Manchester City in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Begin maart is er vervolgens de Clásico tegen FC Barcelona.