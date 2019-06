Hazard pakte Bernabéu in, maar voor familieman in Eden waren zijn kids nog dat tikkeltje belangrijker GVS

14 juni 2019

13u35 0 Eden Hazard Geen Natacha Van Honacker en kinderen Yanis (8), Leo (6) en Samy (3) in Bernabéu. De kroost van Eden Hazard bleef in Londen. “Want ze moeten naar school”, klonk het in de speech van de Rode Duivel. Tekenend voor de plichtbewustheid en nuchterheid van de fonkelnieuwe Galáctico.

Toen Gareth Bale in 2013 werd voorgesteld bij de Madrilenen, nam hij haast zijn hele familie mee. Ook Thibaut Courtois werd afgelopen zomer geflankeerd door een hele clan. Zo mochten onder andere zijn twee kinderen, Adriana en Nicolas, na de gebruikelijke speeches mee op de foto én op het veld, net als zijn ex en moeder van de kinderen, Marta. Bij Hazard gisteravond een pak minder naasten. Mama Carine, papa Thierry en broers Ethan, Thorgan en Kylian gingen mee op de foto. Een plechtig moment, maar de sérieux werd al snel doorbroken door Eden en Thorgan.

Niet op de foto: Edens echtgenote Natacha Van Honacker en kinderen Yanis (8), Leo (6) en Samy (3). Want life goes on, zelfs als Eden bij de meest prestigieuze club op aarde wordt voorgesteld. “Hola a todos! Bedankt aan de voorzitter en bedankt aan mijn ouders, mijn broers en mijn familie, die in Londen is gebleven, want de kinderen moeten naar school.” Tekenend voor de familieman in Eden Hazard.