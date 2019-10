Hazard over eerste officiële Real-goal: “Het moést iets speciaals worden” TLB

07 oktober 2019

12u30 8 Primera Division Eden Hazard opende Eden Hazard opende zaterdag zijn (officiële) rekening voor Real Madrid. Tegen Granada scoorde de aanvoerder van de Rode Duivels met een listig lobballetje de 2-0. Bernabéu smulde, Hazard gaf na de match een (kort) interview aan Real Madrid tv.

“Natuurlijk ben ik blij met mijn goal, maar de zege tout court doet gewoon deugd”, blonk Hazard na de 4-2-zege tegen Granada. Hazard gaf ook een assist voor de weergaloze schicht van Modric (3-0). “Als je speelt, dan wil je ook gewoon scoren. Maar de overwinning blijft het belangrijkste. We zijn nu de leider van LaLiga en dat blijft ons voornaamste doel voor dit seizoen.

Hazard, die de eerste competitiematchen miste door een blessure, zit nu aan 426 speelminuten voor Real in de competitie en de Champions League. Tegen Granada scoorde hij dus voor het eerst. Eindelijk. “De eerste is altijd de moeilijkste”, aldus Hazard. “Ik probeerde iets speciaal, een lob, en zag dat de bal erin ging. Daarna trapte ik toch met meer vertrouwen op doel. Ik weet dat de mensen babbelen over mij en af en toe heb ik iets opgevangen. Daarom was dit doelpunt belangrijk voor mij. Ik hoop er nog veel te kunnen maken.”

De eerste goal van Hazard in LaLiga:

Hazard gaf ook de assist voor de heerlijke treffer van Luka Modric:

