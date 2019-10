Hazard onthult: “Anderlecht vroeg me toen ik 8 of 9 was, maar ik zei ‘nee’” DMM/TLB

29 oktober 2019

06u42

Bron: Campo de Estrellas/Marca 0 Primera Division Hij weigerde ooit Anderlecht en de Fransen probeerde hem te naturaliseren. Dat vertelde Eden Hazard gisteravond op Real Madrid TV. In de docu-aflevering ‘Campo de Estrellas' had de Rode Duivel het over heden, toekomst en verleden.

Uiteraard is het altijd zijn droom geweest om voor Real te spelen. Uiteraard heeft hij een uitstekende relatie met Zinédine Zidane. En uiteraard wil hij ooit de Champions League winnen met Real. Eden Hazard vertelde gisteren geen wereldschokkende dingen in het docuprogramma dat Real Madrid wekelijks over één van zijn sterren uitzendt.

Toch waren er twee opvallende passages waarbij Hazard inkijk gaf in wat zou kunnen geweest zijn. Zo verklapte de Rode Duivel dat hij ooit benaderd werd door Anderlecht. “Ze vroegen me toen ik 8 of 9 was, maar met drie trainingen per week was het moeilijk om voetbal met school te combineren. En dus zei ik ‘nee’. Mijn ouders zetten de school altijd voorop. Ze konden toen nog niet weten dat ik prof zou worden.”

Iets verder in de aflevering onthulde Hazard ook dat hij vanuit Frankrijk de vraag kreeg om zich te naturaliseren. “Er is wat over gepraat, vooral toen ik in Lille voetbalde. Maar ik ben Belgisch en het was voor mij altijd duidelijk dat ik voor de Rode Duivels zou spelen", aldus Hazard.

De Cristiano-erfenis

Als volgende in het rijtje der Galacticos, rust er flink wat druk op de schouders van Hazard. Dat hij ook nog eens over veld van Bernabéu dartelt met het nummer 7 - dat van Cristiano Ronaldo en Raul - op zijn rug, doet de verwachtingen alleen maar stijgen. Dat erkent Hazard ook.

“Het is natuurlijk niet eenvoudig om dat nummer na Cristiano te nemen, het heeft veel geschiedenis”, aldus Hazard. “Ik speel voor het beste team van de wereld en uiteindelijk probeer ik gewoon mijn stinkende best te doen. Ik weet dat de Champions League hier (levens)belangrijk is. Ik ben hier om te winnen, dat is belangrijk voor iedereen en ook voor mij.”

De Real-droom

Voorts herhaalde Hazard nog eens dat hij zijn zinnen al láng op een transfer naar Real had gezet. “Na het WK in Rusland wilde ik naar Real. Maar dat was niet mogelijk en dus bleef ik nog een jaar bij Chelsea”, aldus de aanvoerder van de Rode Duivels. “Dat maakte het makkelijker voor mij om te vertrekken uit Engeland. Chelsea wist wat ik wilde en liet me vertrekken. Ik heb met Florentino (Pérez, de voorzitter van Real, red.) gesproken en hij zei dat hij op me wachtte. Daarna sprak ik ook met Modric en ik had het gevoel dat iedereen me in Madrid wilde zien.” In de reportage gaat ook ex-ploegmaat César Azpilicueta daar op in. “Op een ‘slechte’ manier (lees: met slaande deuren) vertrekken, was geen optie voor Eden. Dat past niet bij zijn persoonlijkheid.”

Een beeld vanop training gisteren: “Flying today”