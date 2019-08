Hazard nog steeds niet op groepstraining van Real Madrid SK

28 augustus 2019

13u41 0

Eden Hazard (spierblessure) kan zo goed als zeker geschrapt worden voor de komende competitiewedstrijd van Real Madrid zondag op Villarreal. De Rode Duivel nam ook deze morgen - net als gisteren - niet deel aan de groepstraining.

“Hazard volgt zijn herstelprogramma”, laat de club weten. Met nog drie trainingen voor de afreis naar Villarreal lijkt het nu onmogelijk dat Hazard in die wedstrijd aan de bak komt. En dan is het afwachten of Roberto Martínez hem vrijdag selecteert voor de Rode Duivels. Die kans is groot, al was het maar omdat Hazard mogelijk minuten maakt in Schotland op maandag 9 september.

Het debuut van Hazard voor Real Madrid moet dan plaatsvinden om zaterdag 14 september in Bernabéu tegen Levante. (SK)