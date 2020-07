Hazard mist ook duel tegen Alaves: “Als de pijn zich maar niet in de geopereerde enkel situeert...” SK

09 juli 2020

06u50 1 La Liga Eden Hazard trainde gistermorgen mee met de groep - net als maandag. In zoverre dat hij duels, contacten vermeed. De wedstrijd van morgen tegen Alaves haalt Hazard niet. En dat is niet zo’n goed nieuws.

Vooral omdat vanuit Madrid doorsijpelt dat Hazard zélf eerlijk aangeeft dat hij opnieuw pijn voelt aan de geopereerde rechterenkel en zich niet honderd procent fit voelt. Eden Hazard die in zijn carrière zelden of nooit geblesseerd was nu ineens ‘een zorgenkind’ bestempelen, is kort door de bocht, maar onbekommerd is men niet binnen Real Madrid.

Gespecialiseerde sportartsen in België die we raadpleegden, vragen zich af of de pijn die Hazard voelt zich situeert ín de geopereerde enkel of in de zone er rond - in het laatste geval spreken de specialisten van “een normale reactie op een zware operatie”. Is er daarentegen weer een probleem in het enkelgewricht zelf...

De medische staf van Madrid is - naar verluidt - vooralsnog niet in paniek; getuige daarvan dat zij Hazard laten opdraven in delen van de groepstraining. Zij doen er alles aan om het gewricht weer elastisch te maken. Hazard miste dit seizoen al 25 wedstrijden door blessures.

Ook bondscoach Roberto Martínez zou zich nog geen zorgen maken. Vandaag geeft Zinédine Zidane een persconferentie waarop ongetwijfeld een update volgt

