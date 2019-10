Hazard-loos Real Madrid lijdt eerste nederlaag op het veld van Mallorca XC

19 oktober 2019

22u52 0 Real Mallorca MAL MAL 1 einde 0 RMA RMA Real Madrid La Liga Mallorca heeft Real Madrid een eerste seizoensnederlaag in Spanje toegediend. Het werd 1-0 in het Iberostar Estadi. Eden Hazard, die voor de vierde keer papa werd, was niet van de partij.

Geen Hazard, Thibaut Courtois was er wél bij. En de doelman moest zich al snel omdraaien. In de zevende minuut knalde Lago Júnior het leer in de verste hoek: 1-0 voor Mallorca. De Koninklijke probeerde nadien de partij in handen te nemen, maar de gelijkmaker bleef uit.

In de tweede helft werd Alvaro Odriozola, de rechtsback van Real, nog met rood (twee keer geel) van het veld gestuurd. 't Werd een avond om snel te vergeten voor Courtois en co. Eindstand: 1-0. Barcelona is zo opnieuw leider, Real volgt als tweede op één punt van de Blaugrana.

