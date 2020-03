Hazard loopt Henry en Renard tegen het lijf in VS, Zidane: “Weet niet of hij terug zal zijn voor het einde van het seizoen” Redactie

08 maart 2020

11u20 10

Eden Hazard is nog steeds in de Verenigde Staten, waar hij donderdag geopereerd werd aan zijn enkel. In Dallas ontmoette Hazard - uiteraard op krukken - Thierry Henry en Olivier Renard, respectievelijk de coach en de sportief manager van Impact de Montréal. De ex-ploeg van Laurent Ciman speelde uitgerekend tegen FC Dallas in de MLS (2-2).

Zidane: “Ik hoop dat hij nog zal spelen voor het seizoenseinde”

Real-trainer Zinédine Zidane moet het sowieso nog een tijdje zonder zijn sterspeler doen. “De operatie is verlopen zoals de chirurg het gepland had”, aldus de Franse oefenmeester gisteren. “Ik weet niet of hij terug zal zijn voor het einde van het seizoen, maar ik hoop er natuurlijk wel op. Het is zeker mogelijk. Ik hoop dat hij nog zal spelen voor het seizoenseinde.”

Die hoop zal ook Roberto Martínez koesteren. Hazard speelklaar krijgen tegen het EK is natuurlijk de prioriteit voor de bondscoach, maar elke speelminuut die Hazard verzamelt in de aanloop naar het toernooi, is mooi meegenomen.