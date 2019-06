Hazard kijkt zijn ogen uit: “Perfect moment in mijn carrière” QJ

13 juni 2019

20u47

Bron: Belga, eigen berichtgeving 4 Primera Division Real Madrid spaarde kosten noch moeite bij de voorstelling van Eden Hazard. De Rode Duivel, toch wat nerveus, beschouwt zichzelf echter nog niet als een ‘Galáctico’: “Ik ben nog gewoon Eden Hazard, maar misschien word ik het wel op een dag.”

“Hola a todos”, begon Hazard, om nadien in het Frans verder te gaan. “Ik ga Frans praten omdat mijn Spaans vandaag nog niet zo goed is. Ik popel om eraan te beginnen en met Real veel titels te winnen. Het was als kind mijn droom en nu ben ik hier. Ik wil van dit moment genieten. Ik ben blij dat ik dit met mijn familie kan delen. Mijn moeder was een beetje overweldigd door de emoties.” Ook Hazard zelf, nochtans altijd de rust zelve, oogde wat nerveus tijdens zijn voorstelling. “Ja, ik was toch wat gespannen, ik voel me meer in m’n sas op een voetbalveld. Maar mijn familie is hier en dat helpt. Dit is een geweldig gevoel voor ons allemaal.”

Hazard komt bij De Koninklijke terecht in een kleedkamer vol sterren, al ziet hij dat zelf anders: “Er is hier niet één ster, de ploeg is de ster. Ik zal dus ook niet de penalty’s gaan opeisen. De kapitein (Sergio Ramos, red.) doet dat goed, ik denk dat hij het zal blijven doen.” De trainer, Zinédine Zidane, was Hazards idool als kind. De dribbelkont bekende dat dat een rol speelde bij de transfer. “Maar het gaf niet de doorslag, ik wilde altijd al voor Real spelen. Liefst op de nummer tien, maar als ik op de flanken moet spelen heb ik daar geen probleem mee. Ik wil geschiedenis schrijven met deze club. Zoveel mogelijk titels winnen.”

Ideale timing

“Ik weet dat het afgelopen seizoen niet goed was voor Real Madrid, maar elke club kent hoogtes en laagtes. De honger om opnieuw te winnen zal nu groter zijn dan ooit”, verklaarde Hazard op het persmoment. Hij vindt de timing van zijn overstap ideaal. “Dit is het perfecte moment in mijn carrière om de overstap te maken. Ik ben 28 jaar en als voetballer beleef je je beste jaren tussen je 27e en 32e.”

Een rugnummer heeft hij evenwel nog niet. Hazard moest lachen toen een Spaanse journaliste hem vroeg of hij het nummer tien verkiest. “Ik heb met Luka Modric (die momenteel nummer tien draagt, red.) gepraat en hem al lachend gevraagd of ik zijn rugnummer niet mocht overnemen, maar dat wou hij niet", grinnikte de Belg, die zichzelf alvast geen ‘Galáctico’ wil noemen: “Neen, nog niet. Misschien word ik dat wel op een dag, maar nu ben ik nog gewoon Eden Hazard. Ik beschouw mezelf simpelweg als een erg goede speler.”

Ik heb Luka Modric al lachend gevraagd of ik zijn rugnummer mocht overnemen, maar dat wou hij niet Eden Hazard

Hij blikte ook kort terug op zijn periode bij Chelsea. “Ik ben blij dat ik dit laatste jaar nog in Londen ben gebleven. Zowel op persoonlijk als op collectief vlak was dat de goede beslissing. We wonnen dan ook de Europa League, een mooi moment. Het heeft me erg geraakt dat Chelsea zulke mooie video’s deelde bij mijn afscheid.”

Voorzitter Florentino Pérez kwam ook nog kort aan het woord. “We zijn Real Madrid en willen altijd meer titels”, sprak de Spanjaard. “Onze coach Zidane krijgt volgend seizoen een schitterende ploeg. Ik wil het volgende al lang zeggen: Eden Hazard is speler van Real. Ik wil Chelsea ook bedanken, dat deze droom mogelijk maakte. Welkom bij Real, welkom thuis.”