Hazard helpt Real met nieuwe assist voorbij Valencia, Benzema grote man met twee goals Redactie

18 juni 2020

23u57 2 Real Madrid RMA RMA 3 einde 0 VAL VAL Valencia CF La Liga Assist nummer zes. Eden Hazard was ook tegen Valencia beslissend voor Real Madrid. De Rode Duivel, 82 minuten op het veld, schotelde Karim Benzema op het uur de bevrijdende 1-0 voor. Asensio en - alweer - Benzema diepten daarna nog uit tot 3-0. Real nadert zo weer tot op twee punten van FC Barcelona.

Hazard kreeg opnieuw het vertrouwen van Zidane en de Rode Duivel toonde zich al snel tegen Valencia. Eerst trapte hij (te) slap op Cillessen en nadien greep de Nederlander goed in op een schot van onze landgenoot. Aan de overkant moest Courtois zich helemaal strekken om een knal van Rodrigo tegen de paal te verlengen (zie onder).

De spits van Valencia scoorde even nadien wél, maar na ingrijpen van de VAR - die de ref naar het scherm riep - werd de 0-1 afgekeurd voor zéér nipt voorafgaand buitenspel. Op slag van rust moest Courtois een pegel van Kondogbia uit z’n doel slaan en Cillessen redde opnieuw op een schot van Hazard. 0-0 bij rust.

Nieuwe assist

Na de pauze was het langer wachten op kansen, het tempo was gezapiger. Valverde knalde eens van ver, maar Cillessen redde relatief eenvoudig. Hazard was minder nadrukkelijk aanwezig, maar op het uur zorgde uitgerekend hij wel voor de opening. Na een goeie combinatie met Modric schotelde de Rode Duivel Benzema de 1-0 voor en de Fransman stelde niet teleur.

Een kwartier voor tijd mocht Marco Asensio, terug na een zware knieblessure, invallen en de winger scoorde meteen na knap voorbereidend werk van Mendy. Het laatste woord was nog voor Benzema, die op fraaie wijze de eindstand vastlegde. De Fransman wipte de bal heerlijk over zijn belager en knalde de bal in de bovenhoek. Cillessen kon er alleen maar naar kijken. Aan de overkant hield Courtois voor de dertiende keer dit seizoen de nul.

De assist van Hazard en goal van Benzema:



De geweldige tweede treffer van Benzema:



De match van Hazard in cijfers (bron - SofaScore):

Knappe redding van Courtois:



Geweldige redding van Courtois:



De match van Courtois in cijfers (bron - SofaScore):



