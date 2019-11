Hazard geeft toe dat hij “te dik” aan avontuur bij Real begon: “Als ik vakantie heb, dan heb ik vakantie” TLB/YP

22 november 2019

06u26

Bron: L'Équipe 0 LaLiga L’Équipe kon Eden Hazard strikken voor een uitgebreid interview. Dat het zijn grote droom was om voor Real Madrid te spelen, herhaalde de kapitein van de Rode Duivels nog maar eens. En dat Zinédine Zidane zijn idool was/is, wist u ongetwijfeld ook al. De interessantste uitspraken van Hazard zijn die over zijn gewicht, waar deze zomer veel over te doen was.

“Het klopt dat ik in het tussenseizoen verdikt was. Je ne vais pas le cacher”, is Hazard eerlijk. “Als ik vakantie heb, dan heb ik vakantie. Anders heb ik nooit vrijaf. Er was vijf kilogram bijgekomen. Ik ben het type dat makkelijk verdikt, maar ook makkelijk afvalt als ik er echt op let. Op mijn achttiende, bij Lille, woog ik 72 à 73 kilogram. Daarna, toen ik gespierder werd, was het 75 kilogram. Op een slechte dag 77. Deze zomer woog ik 80 kilogram, maar dat extra gewicht had ik op tien dagen tijd alweer verloren.”

‘t Neemt niet weg dat de eerste maanden van Hazard bij Real moeilijk waren. “De eerste twee maanden was het gewoon niet goed genoeg. Ik besefte zelf ook dat ik beter kon. Maar sinds een maand voel ik echt dat mijn niveau hoger ligt. Ik eis ballen op, dribbel, versnel en probeer ook mijn ploegmaats beter te maken. Ik doe nog niet alles goed, maar ik doe wel mijn best. Het enige dat nog wringt, zijn mijn statistieken. Ik heb één keer gescoord, één assist gegeven en één strafschop uitgelokt. Tegenwoordig is dat wat de mensen zich herinneren.”

Hazard probeert in het interview ook uit te leggen hoe het is om voor het grote Real Madrid te voetballen. “Als je op de club arriveert, staat er overal security. Tu ne mets pas les pieds n’importe où”, zegt Hazard. “Het oefencomplex van de club is enorm, ik heb zelfs nog niet geprobeerd om te tellen hoeveel velden er zijn (volgens L’Équipe zijn het er dertien, red.). Dat deze club zo succesvol is, komt ook doordat alles tiptop in orde is. Als je in de kleedkamer stapt, voel je dat de spelers daar zitten om te winnen. En de supporters zeggen elke dag wel dat je de Champions League moet winnen. ‘t Is een cultuur.”

Pas maar op, want als je bij het jongleren de mist in gaat, gaat heel de wereld je uitlachen Zo probeerde broer Thorgan Eden op stang te jagen voor zijn officiële voorstelling in Bernabéu

Daarnaast legt Hazard ook uit hoe de trainer Zinedine Zidane werkt. “Hij praat niet zo heel veel”, vindt Hazard. “Voor een match komt hij even een babbeltje met je slaan. Zidane zegt dan iets kleins om je op je gemak te stellen. De eerste twee, drie maanden liep het dus niet zoals ik het wilde. Hij zei me dat ik rustig moest blijven en dat het wel los zou lopen. ‘Amuseer je', zo bleef hij herhalen. Zidane is een normale gast. Hij doet niet uit de hoogte en hij houdt van zijn spelers. En je voelt ook dat de groep blij is dat hij onze trainer is.”

Plaagstoten van broertjes

Ook zijn presentatie bij Real kwam nog eventjes ter sprake. “Ik kwam in een andere wereld terecht. Bij Chelsea, toch ook een van de grootste clubs ter wereld, was die voorstelling eenvoudiger. Daar ging ik nooit de mist in toen ik het balletje hoog moest houden. Toen ik op het vliegtuig naar Real zat voor mijn presentatie daar, vroegen mijn broers me wat ik in het Bernabéu zou doen. ‘Pas maar op, want als je de mist in gaat, gaat heel de wereld je uitlachen’, zei Thorgan. Maar ze plaagden me ook al toen ik bij Chelsea werd voorgesteld. ‘Naar je matchen gaan we niet kijken, enkel je presentatie doet er toe’, zeiden ze dan.”

Morgen (21u) ontvangt Hazard met Real het Real Sociedad van Adnan Januzaj op Bernabéu.