Hazard en Courtois zijn kampioen van Spanje: Real pakt 34e titel na zege tegen Villarreal Redactie

16 juli 2020

22u58 0 Real Madrid RMA RMA 2 einde 1 VIL VIL Villarreal CF LaLiga Eden Hazard en Thibaut Courtois hebben hun eerste titel met Real Madrid op zak. De Koninklijke deed tegen Villarreal wat het moest doen en won met 2-1. De misstap van Barcelona tegen Osasuna (1-2) was zo uiteindelijk niet eens bepalend voor de titelstrijd.

Om vanavond al kampioen te worden moest Real even goed doen als rivaal Barcelona, bij een zege van de Koninklijke was de titel sowieso binnen. Zidane rekende daarvoor onder andere op Eden Hazard, die aan de partij mocht beginnen. De thuisploeg kwam in het eerste kwartier al enkele malen in de buurt van Villarreal-doelman Asenjo, maar op een doelpunt was het wachten tot op het halfuur.

Terwijl Barça ondertussen al in eigen huis achter kwam tegen Osasuna, ging Chakla aan het flateren in de bezoekende verdediging. Modric bediende Benzema en die schoot z'n 20e van het seizoen door de benen van Asenjo.

Later meer.

VIDEO: Benzema scoort de 1-0 na assist Modric



