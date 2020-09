Hazard dicht bij rentree, verzekert Zidane: "Binnenkort staat hij weer in de ploeg" YP

25 september 2020

16u25

Bron: Belga 0 Primera Division Eden Hazard behoort mogelijk tot de wedstrijdselectie van Real Madrid voor de uitwedstrijd bij Betis, zaterdag op de derde speeldag in La Liga. "Dat zou kunnen", bleef Real-coach Zinédine Zidane vrijdag tijdens het persmoment nog mysterieus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

"Eden is een speler die op de terugweg is na een blessure, maar hij heeft weinig trainingen in de benen. Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt. Dat hebben we hem ook gezegd, nog voor de eerste wedstrijd. Er komen nog genoeg wedstrijden, ze volgen elkaar in sneltempo op. Woensdag spelen we al tegen Valladolid.”

Langzaamaan

De kans lijkt echter groot dat het duel van zaterdag nog net te vroeg komt voor de Madrileense recordaankoop. "Van zijn enkelblessure heeft hij geen last meer. Maar met zo weinig trainingen in de benen moet je zo'n speler langzaamaan brengen. Het is een kwestie van nog een beetje tijd. Eden zal binnenkort terug in de ploeg staan", liet Zidane duidelijk verstaan.

De 29-jarige Hazard viel vorig seizoen uit met een enkelkwetsuur en kwam dit seizoen nog niet in actie voor de Koninklijke. Bij de nationale ploeg werd hij opgeroepen voor de Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland, maar ook daarin kwam hij geen minuut in actie. Dat leidde dan weer tot verontwaardiging in de Madrileense pers.

Lees ook.

KDB is Eden voorbij: De Bruyne doet met nominatie ‘UEFA Speler van het Jaar’ gooi naar grootste Belg ooit (+)

Eden Hazard traint voorzichtig met de bal

Slap Real begint met draw bij Sociedad, Courtois pakt uit met geweldige redding