Hazard debuteert op nationale feestdag, maar u zal er uw slaap voor moeten laten

14 juni 2019

Wie Eden Hazard voor het eerst wil zien schitteren in het shirt van Real, zal er zijn slaap voor moeten laten. Op de Belgische nationale feestdag begint hij eraan bij de Koninklijke tijdens een oefenwedstrijd tegen Bayern München om 2u onze tijd in het Amerikaanse Houston. Real neemt immers deel aan de International Champions Cup in de Verenigde Staten, waar topclubs elkaar naar jaarlijkse gewoonte bekampen ter voorbereiding van het nieuwe seizoen én door de lokale inwoners als helden worden onthaald. Op 24 juli oefent Eden nog in Maryland tegen Arsenal. De roadtrip door de VS eindigt op 27 juli met de eerste Madrileense derby tegen Atlético in New York. Daarmee eindigt de voorbereiding echter niet, want amper drie dagen later, op 30 juli, neemt Real in München deel aan de Audi Cup. Real Madrid begint tegen Tottenham. Een dag later wacht Bayern of Fenerbahce.

Wil u trouwens het debuut van de Rode Duivel op 21 juli koste wat het kost in levende lijve meemaken, dan moet u voor het goedkoopste ticket voor de match tegen Bayern in het gigantische NRG Stadium een slordige 74 euro neertellen.

Zo ziet de voorbereiding van Hazard eruit

• 21 juli om 2u in Houston tegen Bayern Munchen

• 24 juli om 1u in Maryland tegen Arsenal

• 27 juli om 00u30 in NY tegen Atlético Madrid

• 30 juli om 18u in Munchen tegen Tottenham in de Audi Cup

• 31 juli in Munchen tegen winnaar Bayern Munchen-Fenerbahce

• Datum en tegenstander van het jaarlijkse Trofeo Bernabeu is nog onbekend

• De Spaanse competitie start in het weekend van 18 augustus