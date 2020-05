Groepsfoto van etentje in Sevilla brengt Nederlandse spits Luuk de Jong in diskrediet Redactie

24 mei 2020

20u02 0 La Liga In Spanje is ophef ontstaan over een groepsfoto van een etentje met een viertal spelers van Sevilla FC, waaruit een vrij duidelijke overtreding van de in het land geldende coronaregels blijkt. Op de foto staat ook de Nederlande spits Luuk de Jong.

Naast De Jong zien we ook de Argentijnse internationals Éver Banega, Franco Vázquez en Lucas Ocampos. Het beeld werd gepost en daarna weer verwijderd door de partner van Banega. De groep van twaalf personen is te groot en de afstand te klein, omdat volgens de Spaanse quarantaineregels tien mensen het maximale aantal is en de afstand twee meter moet zijn. De voetballers moeten vrezen voor een straf, omdat ze hiermee niet het gewenste signaal hebben afgegeven na berichten over de herstart van de Spaanse competitie in juni.

Bijkomend probleem is volgens Spaanse journalisten dat de drie Argentijnen niet in dezelfde trainingsgroep als Luuk de Jong zitten. In Spanje mogen spelers momenteel met maximaal tien trainen en in hun vrije tijd elkaar niet op deze manier opzoeken, zo geven ze aan. Die maatregelen zijn getroffen om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Iedere trainingsgroep heeft bijvoorbeeld een eigen fysiotherapeut.

Dit weekend raakte bekend dat de Primera División vanaf 8 juni weer kan worden hervat, maar de clubs en spelers moeten strenge regels volgen om de competitie weer te kunnen starten, waaronder een mogelijke isolatie in de laatste twee weken voor de eerste wedstrijd. De clubleiding van Sevilla noch de president van La Liga heeft op dit moment al formeel gereageerd. Vandaag zal er naar verwachting nog overleg zijn tussen de president van La Liga (Javier Tebas) en het management van de club.