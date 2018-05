Griezmann uitgefloten door eigen Atlético-fans waarna zijn maats uitpakken met hartverwarmende reacties Mike De Beck

23 mei 2018

16u51

Bron: Sport 0 Primera Division Het zal je maar overkomen. Antoine Griezmann heeft zijn Atlético Madrid net met twee treffers in de finale de Europa League bezorgd. In de laatste thuiswedstrijd in La Liga werd de Fransman echter door zijn eigen supporters uitgefloten. Omdat de geruchten als zou de spelverdeler van 'Los Colchoneros' naar Barcelona trekken steeds hardnekkiger worden. Zijn ploegmakkers en trainer sprongen in de bres, maar Griezmann zelf leek enorm aangedaan.

Respect @Torres @AntoGriezmann Quedate#GriezmannQuedate pic.twitter.com/vhdowUQPbz Transfer News(@ FootyRumor) link

De laatste thuiswedstrijd van Atlético Madrid tegen Eibar stond helemaal in het teken van de afscheidnemende Fernando Torres. Al viel er ook een opvallend moment rond Antoine Griezmann te noteren. De 27-jarige Fransman flirt namelijk met concurrent Barcelona en dat wordt niet in dank afgenomen bij de fans van Atlético. Wanneer Griezmann op het uur mocht invallen voor Koke werd hij getrakteerd op enkele fluitconcerten. Ook wanneer 'Grizou' telkens de bal raakte, kreeg hij negatieve signalen over zich heen.

Godin richting de fans: "Hij gaat blijven"

Het viel Torres ook op. 'El Niño' ontfermde zich over de sterspeler en gaf hem steun in de vorm van een omarming. Gabi, dat ander clubicoon, knikte eens hoofdschuddend met het hoofd om dan zeven vingers in de lucht te steken. Niet toevallig het rugnummer van Griezmann. De coach Diego Simeone zag het gevaar. Hij wil uiteraard maar al te graag dat Griezmann blijft. Daarom gaf hij Godin een opdracht mee. De Uruguayaanse verdediger trok naar de supporters om te vragen om Griezmann te steunen en hem niet uit te jouwen. "Hij gaat blijven", wist Godin zelfs te vertellen. Het werkte. Het Wanda Metropolitano schaarde zich dan toch achter de felbegeerde Fransman.

SD Eibar ilə matçda (2-2) sonradan meydana daxil olan Antoine Griezmann'ı azarkeşlər fitə basıblar. Matç başa çatdıqdan sonra Madrid təmsilçisinin oyunçusu Diego Godin azarkeşlərin olduğu tribunaların birinə yaxınlaşaraq "Fitə basmağı bitirin, o, qalacaq. Yaxşı?" deyib. pic.twitter.com/GJj0mYtY9m fcbazfan(@ fcbazfan1) link

Torres: "We hebben je hier echt nodig"

Al had dat niet meteen een impact op Griezmann zelf. Torres besloot opnieuw in actie te schieten. "We zullen je nooit iets verwijten. We hebben je hier echt nodig", sprak de aanvaller zijn ploegmakker toe. Overvallen door emoties liet Griezmann een traan. De man staat voor een kantelpunt in zijn carrière. Blijven bij de club waar hij in 2014 neerstreek of gaan voor een nieuwe uitdaging bij Barcelona. Of de taferelen van zondag een invloed zullen hebben op zijn beslissing, moet nog blijken.

Messi: "We praten veel over zijn mogelijke komst"

Lionel Messi staat alvast niet weigerachtig tegenover de komst van Antoine Griezmann. "Het is logisch dat ik Griezmann graag zie spelen. We praten veel over zijn mogelijke komst naar Barça, maar we weten momenteel nog niet of het waar is. In de kleedkamer zijn we blij dat de besten komen." De transfersoap is dus duidelijk nog niet afgelopen. Ook al gaf Godin een duidelijke boodschap mee.