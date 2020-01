Griezmann redt Barça van gênante bekerkater tegen derdeklasser Ibiza, ook Real heeft weinig overschot ABD

22 januari 2020

23u29 2 Copa del rey Barcelona heeft het bekerduel tegen derdeklasser UD Ibiza met 1-2 gewonnen. Zoals verwacht. Al kostte het wel véél meer moeite dan gedacht. Barcelona kwam op achterstand en creëerde amper drie schoten op doel.

Wie dacht dat FC Barcelona 90 minuten lang een bekerfeestje zou bouwen op het veld van de bescheiden derdeklasser UD Ibiza, kwam bedrogen uit. Barça kwam - u leest het goed - al na negen minuten op achterstand. Rechtsbuiten Pep Caballé devieerde de bal voorbij Neto. Ongetwijfeld de meest iconische goal uit zijn carrière. De 6.500 thuissupporters in het ‘Estadi Can Misses’ gingen uit hun dak. Barcelona, dat met Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Pique en de geblesseerde Luis Suárez enkele grote namen thuis liet, had het knap lastig. 80 procent balbezit, dat wel. Maar kansen afdwingen lukte niet, Ibiza kwam zelfs dicht bij de 2-0. De thuisploeg zag nog in de eerste helft een doelpunt afgekeurd worden en een schot op de paal belanden. De troepen van kersvers coach Setién wisten niet wat hen overkwam.

Het duurde bijna 70 minuten vooraleer Barça zijn eerste schot op doel bij mekaar voetbalde, Rakitic besloot zwak op doel. Iets later was het wel raak. Griezmann werkte de gelijkmaker op aangeven van De Jong binnen: 1-1. We leken af te stevenen op verlengingen, maar in de absolute slotseconden van de wedstrijd prikte Griezmann zijn tweede treffer van de avond binnen. Een bekerkater vermeden. Bij Barcelona, dat doorstoot naar de achtste finales in de Copa del Rey, weerklonk een zucht van opluchting.

Real Madrid, zonder Courtois en Hazard, raakt ook ternauwernood voorbij derdeklasser

Enkele uren na Barça had ook Real Madrid het erg moeilijk bij een derdeklasser. De Koninklijke, nog zonder de geblesseerde Eden Hazard en met Thibaut Courtois negentig minuten op de bank, won met 1-3 bij Unionistas de Salamanca.

Gareth Bale mocht bij Real nog eens starten en bedankte na achttien minuten met een raak afgeweken schot, 0-1. Romero Morillo (57.) bracht de thuisploeg na een knappe dribbel na rust echter op gelijke hoogte, waarna Real nog vol het gaspedaal moest induwen. Een knullig eigen doelpunt van Gongora (62.) en een erg late treffer van Diaz (90.+2) bezorgden de bezoekers alsnog de overwinning.

Real Sociedad rekende in haar bekerwedstrijd tegen Espanyol Barcelona niet op Rode Duivel Adnan Januzaj, die in verband wordt gebracht met een transfer naar AS Roma. De Basken haalden het dankzij goals van Barrenetxea Muguruza (45.+1) en Isak (62.) uiteindelijk met 2-0.

Meer over Barcelona

sportdiscipline

voetbal

sport

sportevenement

Barça

Real

Griezmann